Verfolgungsjagd nach Schlägerei vor Supermarkt

Thomas Pilz

Neustrelitz (MOZ) Zu einem spektakulären Vorfall wurde die Polizei in Neustrelitz am vergangenen Wochenende gerufen, als eine Zeugin eine Schlägerei vor einem Supermarkt in der Strelitzer Straße in Neustrelitz anzeigte.

Als die Polizei eintraf, war die Schlägerei bereits beendet und weder Geschädigte noch Tatverdächtige erkennbar. Durch die Hinweise von Zeugen erfuhren die Beamten, dass die Tatverdächtigen genau zu diesem Zeitpunkt mit einem Fahrzeug vom Parkplatz fuhren. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf. Sie konnten das Fahrzeug auf dem Rummelplatz stoppen und einer Kontrolle unterziehen. Im Fahrzeug befanden sich fünf Personen, darunter auch die zwei Tatverdächtigen der zuvor gemeldeten Schlägerei.

Noch vor Beginn der Sachverhaltsklärung bemerkten die Beamten Atemalkoholgeruch bei der 39-jährigen Fahrzeugführerin. Der anschließende Atemalkoholtest ergab 1,67 Promille. Es folgte eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus in Neustrelitz, eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, die Sicherstellung des Führerscheines und der Fahrzeugschlüssel und eine Belehrung, dass sie nun kein Fahrzeug mehr im öffentlichen Straßenverkehr führen dürfe. Es stellte sich heraus, dass ein 18- und 36-Jähriger vor dem Supermarkt gegen die Einkaufswagen uriniert hatten. Ein 41-jähriger Kunde äußerte darüber sein Unverständnis. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in dessen Folge der 41-jährige Geschädigte zu Boden ging. Bei dem 36-jährigen Tatverdächtigen wurde sogar ein Schlagring festgestellt, was einen Verstoß gegen das Waffengesetz darstellt. Auch hier haben die Beamten eine Strafanzeige aufgenommen.