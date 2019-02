Standortfrage für neuen Feuerwehrstützpunkt

Marco Winkler

Kremmen (MOZ) Offenbar ist die Standortfrage für die neue Feuerwache in Kremmen doch nicht abschließend geklärt. In der jüngsten Sitzung votierten die Stadtverordneten zwar mehrheitlich für die Aufstellung eines Bebauungsplans – lediglich Christoph Brunner (BfB), Arthur Förster (UWG/LGU) und Eckhard Koop (parteilos) stimmten dagegen, Stefanie Gebauer (UWG/LGU) enthielt sich. Seit Mittwoch stellt ein Aushang vor dem Rathaus allerdings die Standfestigkeit der Entscheidung infrage.

Der Ortsbeirat kündigt in einer Einladung eine nicht öffentliche Sitzung für kommenden Montag an. Einziger Themenpunkt: „Beratung zum Standort Feuerwehr Kremmen“. Die Formulierung irritiert Ortsvorsteher Koop etwas. Der eigentliche Einladungstext vom ihm hätte „Beratung zum neuen Standortvorschlag des Bürgermeisters zur Feuerwache Kremmen“ gelautet, sagte er am Donnerstag. Mehr war ihm nicht zu entlocken. Er dürfte sich nicht äußern, ihm sei Stillschweigen auferlegt worden. Nur der Bürgermeister könne informieren, so Koop.

Eine Nachfrage bei Rathauschef Sebastian Busse (CDU) nach mehr Informationen lief allerdings ins Leere. Seine kurze Antwort: „Leider kann ich dazu erstmal nichts weiter zu sagen.“ Er wolle mit dem Ortsbeirat „den Standort beraten“. Allen Beteiligten habe er Stillschweigen erteilt, bestätigte er Koops Worte.

Hintergrund der angesetzten Beratung könnte die vom Ortsbeirat und Bauausschuss sowie von Heidi Sommer (Linke) geäußerte Kritik am anvisierten Stützpunkt an der Straße der Einheit (auf dem Sportplatz) sein. Koop betonte im jüngsten Beirat die Notwendigkeit eines Neubaus, trug aber auch die Bedenken der Mitglieder und anwesenden Bürger vor. Die Argumentation, die er in der Stadtverordnetenversammlung wiederholte: Mit der Wache würde sich nicht nur der Sportplatz verkleinern. Eine Reservefläche für die benötigte Schulerweiterung würde ebenfalls wegfallen. Bemängelt wurde zudem, dass die Wache in einer 30er-Zone entstehen soll – direkt neben den Bildungseinrichtungen und dem für die Erholung vorgesehenen Stadtpark. Der Ortsbeirat sah in einem Neubau eher die Chance, aus der dicht besiedelten und engen Altstadt herauszuziehen. Für mehr Sicherheit für die Schul- und Hortkinder, wie Heidi Sommer diese Woche in einem Brief betonte.

Der Ortsbeirat brachte als Alternative die Fläche am Schlossdamm in Erinnerung. Laut Bürgermeister wurde diese von den Abgeordneten schon abgelehnt. Bisher sei laut Koop aber nur die linke Seite stadtauswärts in Betracht gezogen worden. Es gab zwar vom Bürgermeister eine Kaufsumme für das Areal, doch die Abgeordneten blieben skeptisch, forderten ein Bodengutachten. Resultat: Um Baugrund zu schaffen, wäre ein Bodenaushub für mehr als 120 000 Euro vonnöten gewesen. Daraufhin lehnten die Stadtverordneten das Vorhaben ab.

Noch nicht beleuchtet wurde die rechte Seite des Schlossdamms. Die vom Ortsbeirat bisher favorisierte Stelle – von Edeka bis hoch zu Landesstraße – wurde, wie Koop in der Stadtverordnetenversammlung darlegte, noch nicht ausreichend geprüft. Zu viele Eigentümer der Flächen gebe es nicht, man müsse nur das Gespräch mit ihnen suchen.

Ob im nicht öffentlichen Beirat am Montag sämtliche Vorschläge – dazu zählt auch eine städtische Fläche am Bahnhof – erneut unter die Lupe genommen werden oder ein neues ins Spiel gebracht wird, wird sich zeigen. Sollte ein neuer Platz für die Feuerwache infrage kommen, müsste der vor zwei Wochen gefasste Beschluss der Stadtverordneten aufgehoben werden.