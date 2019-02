Getanzter Protest gegen Gewalt

Siegmar Trenkler

Neuruppin (MOZ) Schon seit 2013 beteiligen sich Neuruppiner Schülerinnen an der weltweiten Protestaktion „one billion rising“, die am Donnerstagvormittag wieder auf dem Schulplatz stattfand.

Weltweit tanzen im Rahmen der Aktion Frauen und Mädchen dieselbe Choreografie, um gegen Gewalt zu protestieren. Groß üben brauchen die meisten Teilnehmerinnen aber nicht mehr, wie die Organisatorinnen Sandra Priesemuth und Michaela Rönnefahrt erklärten. „Wir haben Schülerinnen dabei, die das schon zum sechsten Mal mittanzen“, so Priesemuth, die Lehrerin am Evi ist. Damit aber wirklich jeder mitmachen kann, wird dennoch jedes Jahr bei einem offenen Training im Vorfeld geübt. Diesmal allerdings blieben die Evi-Schülerinnen allein auf dem Schulplatz. „Die anderen Schulen haben auf unsere Anfrage nicht einmal mehr eine Absage geschickt“, bedauerten die Organisatorinnen. Dennoch sind sie sich sicher, dass die Tanzaktion Wirkung zeigt. „Wer Opfer von Gewalt wurde, weiß, dass es Hilfe gibt“, so Rönnefahrt vom Verein Frauen für Frauen.