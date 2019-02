Seriensieger schlagen erneut zu

Stephan Dreyse

Altlandsberg (MOZ) Nach der gelungenen Premiere im vergangenen Jahr traten zur Neuauflage des Budenzaubers um den Brauerei-Pokal wieder die Altherren-Fußballer in der Altlandsberger Erlengrundhalle an. Bei den Ü-50-Akteuren behauptete sich abermals Vorjahressieger Eintracht Bötzow.

Mit den Mannschaften der TSG Fredersdorf-Vogelsdorf, SG Rot-Weiß Neuenhagen, Rot-Weiß Werneuchen, SV Lichterfelde, erstmals FSV Schorfheide Joachimsthal, SSV Köpenick-Oberspree und Pokalverteidiger Eintracht Bötzow nahmen sieben Gastteams neben den gastgebenden MTV-Routiniers das Hallenspektakel in Angriff. Etwas anders als üblich, spielten die acht Teams in zwei Gruppen eine große und kleine Finalrunde aus. Das habe den Vorteil, dass jedes Team die gleiche Anzahl Spiele absolviert, erklärte Altlandsbergs Organisator Burkhard Bartelt.

Da Spieler der Altlandsberger Männermannschaft die rührigen Organisatoren unterstützten und die MTV-Frauen sich liebevoll um die gastronomische Versorgung kümmerten, „kommen wieder einmal alle zusammen“, freute sich Bartelt. Aktive, Ehemalige, Freunde und Fans des Vereins und sogar Vorstandsmitglieder feuerten die Akteure von der Tribüne an oder kickten selbst mit.

Obwohl die Ü-50-Mannschaft der TSG Fredersdorf-Vogelsdorf im vergangenen Jahr vom offiziellen Ligabetrieb abgemeldet wurde, traten die Altinternationalen zum Turnier des MTV Altlandsberg wieder gemeinsam an. „Geselligkeit und aus Spaß an der Freude“ machen den Reiz aus, wie Spieler Eberhard Zabel erklärte. „Aufgrund von häufigen Verletzungen, die ab einem bestimmten Alter quasi dazugehören, lief der Ligabetrieb nicht mehr rund, sodass die Abmeldung beschlossen wurde“, erläuterte Zabel. Zudem sei naturgemäß die Nachwuchssuche schwierig.

Mit acht Spielern traten die Fredersdorfer an und wollten den siebten Rang des Premierenturniers verbessern. Neben dem Spaßfaktor sei besonders der Zusammenhalt untereinander da, ergänzte Michael Behmke. So treffen sich die TSG-Spieler nach wie vor montagabends zum Training. Da jedoch die Halle in Fredersdorf derzeit saniert wird, ist der Cup in Altlandsberg für die Ü50 das erste Turnier des Jahres, weshalb die Erwartungen etwas „runtergeschraubt“ wurden. Die TSG-Akteure gaben, was sie konnten und holten am Ende den Sieg in der kleinen Finalgruppe, also den fünften Rang der Gesamtwertung.

Über Kontakte unter den Spielern und da der Bruder von Burkhard Bartelt einen Betrieb in der Region führt, kam der Kontakt zum SV Lichterfelde zustande, wie Spieler René Mercier erklärte. Nach dem eigenen Hallencup am ersten Januar-Wochenende in Finowfurt sei ein „ganz guter Rhythmus“ entstanden. „Natürlich steht der Spaß im Vordergrund, doch wir wollen auch gewinnen, wenn auch nicht mit aller Gewalt“, so Mercier. Bereits beim Premieren-Turnier waren die Lichterfelder dabei. Mit einem Sieg, einer Niederlage und ansonsten Remis-Spiele waren sie insgesamt „ganz zufrieden“.

Die Spieler von Eintracht Bötzow beendeten die Vorrunde nur als Gruppenzweiter, ließen in der großen Finalrunde jedoch keine Zweifel an ihrer Favoritenrolle aufkommen. Das Finale gewannen die Gäste aus Oberhavel deutlich mit 4:0 gegen die SG Rot-Weiß Neuenhagen und sicherten sich so erneut den großen Wanderpokal. Auf Platz zwei landeten die Gäste aus Schorfheide Joachimsthal vor den Gastgebern und der SG Rot-Weiß Neuenhagen. Die hinteren Ränge belegten SV Lichterfelde, SSV Köpenick-Oberspree und SV Rot-Weiß Werneuchen. Bester Torwart wurde Matthias Helbig (MTV Altlandsberg) und mit sechs Treffern Bester Torschütze Sven Fester (Eintracht Bötzow).

Besonderheit der Urkunden dieses Turniers sind die Mannschafts- und Einzelbilder, die bereits im Vorfeld angefertigt wurden. Das gebe nochmal eine persönliche Note, so Burkhard Bartelt. Ronny Burkhardt dankte für ein „sehr ansprechendes und faires Turnier, das für Ü50 ein hohes Niveau bot“. Den neuen Wettbewerbsmodus hatten die Organisatoren indes aus Lichterfelde übernommen. Weiterhin lobte Burkhardt, dass die Werneuchener trotz ihrer Probleme, ein Team zusammen zu bekommen, angetreten seien.