Falkenberg bekommt Swingerclub

Neue Gastgeber: Peter (48) und Manuela (42) Seegers haben das Falkenberger Schlösschen zum Swingerclub umgebaut. In Anlehnung an das Äußere des roten Backsteingebäudes heißt der Club „Red Castle“. © Foto: Steffen Göttmann

Steffen Göttmann

Falkenberg (MOZ) Falkenberg bekommt jetzt einen Swingerclub, der für 150 Gäste beantragt ist. Das Etablissement habe nichts mit Prostitution zu tun, betonen die Betreiber. Die Gemeinde begrüßt den Club, der mit seiner Gewerbesteuer den öffentlichen Haushalt alimentiert.

„Wir sind durch Zufall auf die Immobilie gestoßen und haben uns sofort verliebt, eigentlich hat das Haus uns gefunden“, sagen Peter (48) und Melanie (42) Seegers wie aus einem Mund. Sie suchten gezielt nach einem Haus, das sich für einen Pärchen- oder Swingerclub eignet, und wurden bei einem Berliner Auktionshaus fündig. „Mein Mann war schon immer ein Swinger-Mensch und hat mir das von Anfang an klar gemacht“, erläutert Manuela Seegers. Er habe dieses Leben in partnerschaftlicher Absprache auch nach der Hochzeit vor anderthalb Jahren weiter führen wollen, ergänzt sie. „Eifersucht ist trotzdem wichtig“, so Peter Seegers. Denn Gleichgültigkeit töte jede Beziehung.

Zusammen besuchten sie Swingerclubs, deren Betreiber versuchten, das Umfeld so angenehm wie möglich zu gestalten. Es gefiel ihnen und dennoch waren sie überzeugt, dass sie es besser machen könnten. Das Ergebnis ihrer Ideenschmiede ist auf vier Etagen im Falkenberger Schlösschen zu sehen. Auf 550 Quadratmeter sind 18 Räume entstanden. Die Gäste können ihre Phantasie und ihren Spieltrieb in vielen Räumen ausleben. Devise ist: alles auf freiwilliger Basis. Ein Swingerclub habe nichts mit Prostitution zu tun, betont Peter Seegers. Sollten er und seine Frau Gäste erwischen, die sich sexuelle Dienstleistungen bezahlen lassen, werden sie ihnen Hausverbot erteilen.

Hinzu kommt ein Wellness-Bereich mit Pool, Dampfbad und finnischer Sauna. „Bei uns können Paare auch einen schönen Abend in angenehmer Atmosphäre verbringen, ohne Sex zu haben“, so Peter Seegers. Treppen aus Stahl und schmiedeeiserne Geländer, die die Bauherren von einer Fachfirma einbauen ließen, erschließen die Stockwerke. Alle Räume sind aufwändig gestaltet, die Gäste sollen der Realität entfliehen und sich wohlfühlen, lautet die Devise der Gastgeber. Erweiterte Erlebnisgastronomie nennt sich der Betrieb im Behördendeutsch. Um ihre Besucher werben die Betreiber bei einem Erotik-Internetportal, das drei Millionen deutsche User und Prostitution verbannt habe. Wer sich anmeldet, weiß, auf was er sich einlässt.

Swinger seien in der Regel zwischen Anfang 30 und Anfang 60, sagt Seegers. Er habe aber schon einen 86-Jährigen erlebt, der locker seinen Mann stand.

Die Eigentümer legen Wert darauf, der Region etwas zurück zu geben. Als Betreiberfirma gründeten sie die Redcastle GmbH mit Sitz in Falkenberg, die die Gewerbesteuer an die Gemeinde abführt. Soweit möglich, engagierten sie einheimische Handwerker. Den großen Tresen aus deutscher Eiche aus einem Wald nahe der Kurstadt wie auch die Fenster baute ein Bad Freienwalder Tischler. Ein Bildhauer aus Bad Freienwalde, der erotische Bilder malt und verkauft, hat endlich im Schlösschen einen geeigneten Ausstellungsraum gefunden.

Das „Schlösschen“ ist der Arbeitsplatz von der Seegers, ihr Wohnhaus steht in Hohen Neuendorf (Kreis Oberhavel). Die Hülle des Gebäudes war bereits saniert. Innen befand sich nur der Rohbau, sodass die Eigentümer alles erneuern mussten. Dies realisierten sie in enger Zusammenarbeit mit der Unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises. Diebe hatten Holzfenster herausgeschraubt, 86 Scheiben waren eingeschlagen.

Wie eine Trutzburg steht das rote Backsteingebäude oberhalb der Eberswalder Straße in Falkenberg. „Es handelt sich um das ehemalige Lehrerwohnhaus des benachbarten Victoria-Instituts, einer bis 1922 bestehenden Privatschule für Diplomatenkinder aus Berlin. Mit einem Schloss hat dieses etwas bessere Einfamilienhaus gar nichts zu tun“, betont Reinhard Schmook, Leiter des Oderlandmuseums in Bad Freienwalde.

Die Falkenberger stehen hinter dem Ehepaar Seegers, die sich gleich in der Gemeinde vorgestellt haben. „Ein Swingerclub ist kein Puff“, sagt Bürgermeister Christian Ziche. Da im Club nicht übernachtet werden kann, hoffe er für das Gastgewerbe auf Zuwachs. Deshalb haben die Gemeindevertreter dem Antrag der Betreiber auf Umnutzung des Gebäudes einstimmig ihr Einvernehmen erklärt. Jetzt fehlt allerdings die Betriebsgenehmigung, die der Landkreis erteilt. Sobald diese vorliegt, könnten die Seegers innerhalb von 14 Tagen loslegen.