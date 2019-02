Die Partei gründet Ortsverband in Oranienburg

Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Die Satirepartei Die Partei hat einen Ortsverband in Oranienburg gegründet. Für die Kandidaten zur Kommunalwahl benötigt sie jetzt noch Unterstützerunterschriften.

Grauer Anzug, rote Krawatte: Die Parteimitglieder haben sich standesgemäß gekleidet, wie das große Vorbild Martin Sonneborn. Der Satiriker hatte die Partei 2004 mitbegründet und verteidigt bei der Europawahl im Mai seinen Sitz im EU-Parlament. Sonneborn ist der Politik manches mal auf den Wecker gegangen. Das wollen die Partei-Mitglieder bald auch im Kreistag und in der Oranienburger Stadtverordnetenversammlung erreichen.

Immer am ersten Freitag im Monat trifft sich die Partei in einem Döner-Imbiss in der Bernauer Straße. Das Bier ist dort günstig. Mit am Tisch sitzt als einzige Frau Nicole Reckin. Sie ist die „SM-Beauftragte“ der Partei: Sie kümmert sich um Social Media. „Wir haben von allen Parteien am meisten Interaktion auf Facebook“, sagt Nicole Reckin. 60 Mitglieder hat der Kreisverband, sechs davon aus Oranienburg. Von denen wollen wiederum fünf in die Stadtverordnetenversammlung. Je Wahlkreis wurde ein Kandidat aufgestellt. „Jetzt braucht jeder von uns zehn Unterstützerunterschriften“, sagt Kandidat Rick Grothe. Die Unterstützer müssen in Oranienburg gemeldet sein und sich für die Unterschrift ins Bürgeramt begeben. Was das Wahlergebnis angeht, sind die Kandidaten optimistisch, immerhin dürfen an der Kommunalwahl auch 16- und 17-Jährige ihre Stimme abgeben. „Und wir sind bei jungen Menschen sehr beliebt“, sagt Rick Grothe.

Wenn es um das politische Programm der Partei geht, geben sich ihre Vertreter alle Mühe, ihre Zuhörer zu verwirren oder zum Lachen zu bringen. Das Absurde sei nur eine Antwort auf den Schwachsinn anderer Parteien, sagt der Kreisvorsitzende Stefan Reckin. „wir wollen den GroKodilen udn Braunbären das Fell über die Ohren ziehen.“ Wichtig ist ihm auch zu betonen: „Bei uns herrscht das Führerprinzip.“ Der Führungsstil des früheren Landrats und heutigen Innenministers Karl-Heinz Schröter (SPD) sei das große Vorbild. „Im Kreistag wollen wir uns erkundigen, ob Oberhavel nicht auch einen Partnerkreis in Nordkorea haben sollte“, sagt Kreistagskandidat Stephan Heldt. Auch eine Umbenennung der Havel sei geplant. Sie solle nach einem ehemaligen tschechischen Bürgerrechtler und Präsidenten benannt werden. „Das wäre dann auch nicht so teuer“, sagt Reckin. Sollte es die Partei, die sich „in der extremen Mitte“ einordnet und lieber als außerparlamentarische Opposition arbeitet, dennoch in ein Parlament schaffen, dann wäre es ein Betriebsunfall. „Ämter sind nur Abfallprodukte“, sind sich die Spaßpolitiker einig. Die anderen Parteien könnten sich schnell genervt fühlen. „Aber das ist ja andersrum auch nicht anders“, sagt Heldt.

Auf die Frage nach ernsten Antwortet, sagt der Kreischef: „Wir nehmen die Füße in die Hand, uns ist kein Weg zu weit.“ Auf dem Parteilogo bekommt der Brandenburg-Adler einen Krückstock, die Schwäne aus dem Oberhavel-Logo paaren sich in der Luft. „Wir fordern 13 Prozent Faulenquote. Damit wären dann auch viele Arbeitsverhältnisse im öffentlichen Dienst legalisiert“, sagt Reckin, der im Granseer Job-Center beschäftigt ist.

Für Oranienburg stellt die Partei einen brisanten Antrag in Aussicht: die Öffnung der O-Akten. Das seien Geheimpapiere aus den 1990er-Jahren. „Damals wurden überall in der Stadt Bomben vergraben, um die Mietpreise niedrig zu halten“, sagt Stefan Kosslitz. Das Vorhaben misslang, bekanntlich steigen die Mieten rasant. „Das Projekt ist wie alle Großprojekte in Brandenburg gescheitert“, erklärt Mario Etzold. Die Partei, die zur Bekämpfung der Altersarmut das Flaschenpfand erhöhen will, möchte DNA-Proben von Sozialdemokraten nehmen. „Damit die SPD auch von der nächsten Generation nachgewiesen werden kann“, sagt Stephan Heldt. Überhaupt bietet der Zustand der Sozialdemokratie eine willkommene Angriffsfläche für die Partei. Für die AfD hat die Partei nur Mitleid übrig: Sie kopiere den Populismus nur schlecht und sei nicht witzig.

Ein ungewöhnliches politisches Ziel verfolgt Kandidat Christian Donner. Der 37-Jährige will Alexander Laesicke heiraten und dessen Namen annehmen oder wahlweise seinen Vater adoptieren. Denn nur mit dem Namen Laesicke könne man in Oranienburg Bürgermeister werden.