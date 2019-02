Zebrastreifen bleiben dauerhaft

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Die Testphase für den Fußgängerüberweg, der im November an der Friedrich-Ebert-Straße eingerichtet worden war, ist zu Ende. Eberswaldes Baudezernentin Anne Fellner hat im Ausschuss für Bau, Planung und Umwelt angekündigt, die Zebrastreifen „im Laufe des Jahres“ dauerhaft auf die Fahrbahn aufbringen zu lassen. Dies sei im Ergebnis der Verkehrsuntersuchung entschieden worden, die in zwei Etappen vom 9. bis zum 15. November und vom 23. bis zum 29. November erfolgt waren. „Dabei hat sich gezeigt, dass zirka 1000 Fußgänger am Tag und 122 in der Spitzenstunde die Querungshilfe in Anspruch genommen haben“, sagte Anne Fellner, die davon ausgeht, dass in den wärmeren Monaten mit einer deutlichen Steigerung der Fußgängerzahlen zu rechnen sei. „Schließlich konnte das Kamerasystem für die Zählung erst im grauen November eingesetzt werden, weil es die von uns beauftragte Firma nicht früher geschafft hatte, die Fahrbahn mit den gelben Streifen zu markieren, die das Provisorium kennzeichneten“, hob die Baudezernentin hervor.

Wann genau aus dem Provisorium eine dauerhafte Lösung wird, steht nach Auskunft von Anne Fellner noch nicht fest. „Zunächst müssen wir den Fußgängerüberweg verkehrsrechtlich anordnen, danach schreiben wir den Auftrag aus und erst dann geht es los“, sagte die Baudezernentin auf MOZ-Nachfrage. Im Ausschuss hatte sie kühn von einem Realisierungszeitraum „irgendwann im Frühjahr 2019“ gesprochen.

Bei der Verkehrsuntersuchung sei überdies herausgekommen, dass die Friedrich-Ebert-Straße im Mittel von etwa 6800 Kraftfahrzeugen pro Tag genutzt werde. An diesen Zahlen werde sich in den Sommermonaten wenig ändern. Deshalb würden die Zebrastreifen auf Höhe Kienwerder aus Sicherheitsgründen weiter gebraucht, erklärte Anne Fellner.

Die Barnimer Busgesellschaft sei vor der Entscheidung, am Fußgängerweg festzuhalten, angehört worden. „Die Querungshilfe hindert die Busfahrer demzufolge eher nicht daran, ihre Zeiten einzuhalten“, sagte die Dezernentin. Weit stärker werde der Busverkehr durch undisziplinierte Autofahrer beeinträchtigt, die unerlaubt in der zweiten Reihe halten würden, um nur schnell Brötchen zu holen.

Bereits im September vorigen Jahres, als die Testphase für die Zebrastreifen beschlossen worden war, hatte Anne Fellner erklärt, es würde etwa 10 000 Euro kosten, den Fußgängerüberweg dauerhaft zu installieren und dafür Borde abzusenken, die Fahrbahn zu kennzeichnen und für eine vorschriftsmäßige Beleuchtung zu sorgen.

Im Juli vorigen Jahres hatten Unbekannte auf der Friedrich-Ebert-Straße illegal einen Überweg Marke Eigenbau errichtet. Die jetzt abgeschlossene Testphase war die Reaktion der Stadt auf diese Aktion gewesen.