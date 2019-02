„Durch technische Probleme ausgebremst“

Rallye Dakar: Aus der Chronik

■ An der Seite von Fahrer Yazeed Al-Rajhi (Saudi-Arabien) nahm der Rheinsberger Timo Gottschalk im BMW Mini als Navigator Platz. Das Team belegte den siebten Rang mit einem Rückstand von mehr als vier Stunden auf Gesamtsieger Nasser Al-Attiyah/Mathieu Baumel im Toyota.

■ Der neue Partner von Timo Gottschalk, Jakub Przygonski, wurde im BMW Vierter bei der legendären Rallyeveranstaltung. Der 33-Jährige belegte 2016 den 15. Platz bei der Dakar. Er arbeitete sich auf Platz sieben (2017) und fünf (2018) vor. Der Warschauer schloss den Cross Country Rallye World Cup als Erster ab.

■ Die erste „Dakar“ war im Dezember 1978 in Paris gestartet und drei Wochen später in der Hauptstadt vom Senegal beendet worden. Die Rechte an der Veranstaltung liegen bei der französischen Amaury Sport Organisation. Sie managt auch den Radsportklassiker Tour de France.

■ Vor neun Jahren fuhr Al-Attijah mit Gottschalk auf Rang zwei bei der Dakar, ein Jahr darauf zum Sieg. Einer weiterer Meilenstein: Im Sommer 2018 ließen Al-Rajhi/Gottschalk auf der geschichtsträchtigen Seidenstraße alle Gegner hinter sich. ⇥(maha)