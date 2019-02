Ein Treffpunkt für alle Rüdnitzer

Sabine Rakitin

Rüdnitz (MOZ) „Das ist meine Erfindung“, sagt Regina Becker stolz. Zehn Jahre sind ins Land gezogen, seit das Senioren-Café in der Bürgerbibliothek in Rüdnitz erstmals seine Türen an einem Donnerstagnachmittag öffnete. „Eigentlich wollten wir hier ja einen Mittagstisch für Senioren anbieten, aber der wurde nicht angenommen“, erinnert sich Regina Becker. „Da habe ich gesagt, wir machen ein Café für Senioren auf. Kaffee geht immer“, erzählt die 65-Jährige.

Sie sollte recht behalten. Durchschnittlich 25 Frauen und Männer kehren seitdem jeden Donnerstagnachmittag für zwei Stunden im Café ein. Für einen Obolus von zwei Euro gibt es Kaffee und selbst gebackenen Kuchen. Manchmal werden Geschichten vorgelesen, manchmal Bingo gespielt oder gemeinsam Gehirnjogging betrieben.

„Ich komme vor allem hierher, um zu quatschen“, sagt Marlen Hempel und kichert. Die 77-Jährige stammt aus einer Rüdnitzer Bauernfamilie und kennt sich gut aus im Dorf. Vor 20 Jahren sei sie auch schon einmal in der Woche Kaffee trinken gegangen, erzählt sie. „Im Begegnungszentrum zum Beispiel oder bei Hubertus Ritter. Der war lange Bürgermeister hier, ist aber schon gestorben“, plaudert die Frau.

Unterdessen lässt Gerhard Schmiade, Mitglied des Bürgervereins, die vergangenen zehn Jahre Revue passieren. „Das Senioren-Café ist eine Erfolgsgeschichte, die ihresgleichen sucht“, findet er. Zwei Drittel der Jahresmiete für die Bürgerbibliothek würden übrigens im Senioren-Café erwirtschaftet, sagt Gerhard Schmiade. Und der Bürgerverein sei, so wie er es bei seiner Gründung im November 2008 vorgehabt habe, auch mit Hilfe des Cafés zu einer „Plattform für alle Rüdnitzer“ geworden.

Möglich sind solche Treffpunkte für Senioren wie in Rüdnitz nur dank Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, hebt nicht nur Gerhard Schmiade hervor, der Regina Becker und Traudl Hoffmann dafür dankt, dass sie das Senioren-Café zu einer Institution in Rüdnitz werden ließen. Auch Peter Kikow, der Vorsitzende des Kreisseniorenbeirates, ermuntert die Rüdnitzer, in ihrem Engagement nicht nachzulassen.