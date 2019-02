Tempo-10-Zone verschwindet aus der Karl-Marx-Straße

Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) An der Ecke Präsidentenstraße und Karl-Marx-Straße heißt es für Autofahrer: Bitte abbremsen! Denn dort ist nur Tempo-10 erlaubt. Doch das wird sich in naher Zukunft ändern. Diese Schilder sind nämlich nicht zulässig.

In Neuruppins Innenstadt ist für Autofahrer nur eine Geschwindigkeit von 30 Kilometern pro Stunde erlaubt. Ausnahmen gibt es: in zwei Bereichen der Karl-Marx-Straße zum Beispiel. An der Kreuzung zur Präsidentenstraße steht ein Schild, das einen Tempo-10-Bereich ausweist. Selbes war bis vor Kurzem auch an der Ecke zur Schinkelstraße zu sehen. Letzteres ist mittlerweile verschwunden, denn es ist schlichtweg nicht zulässig. Das hat auch Auswirkungen auf die Präsidentenstraße.

Die Schilder an der Schinkelstraße wurden nach dem Neubau der Strecke nicht wieder aufgestellt. Die entlang der Präsidentenstraße sollen in naher Zukunft abgebaut werden. Laut Marian Kotschew, Sprecher der Kreisverwaltung, sind die Tempo-10-Schilder nämlich gar nicht mehr im Verkehrszeichenkatalog aufgeführt und dürfen daher nicht mehr verwendet werden. „Das Entfernen der Schilder ist auch deshalb gerechtfertigt, weil die Zufahrt zur Karl-Marx-Straße eingeengt ist, und die Parksituation ohnehin nur ein langsames Fahren möglich macht“, ist die Verwaltung laut Kotschew überzeugt. „Insofern sind die Schilder überflüssig, ohne neu Gefahren zu schaffen.“

Dass die Schilder nicht im Verkehrszeichenkatalog enthalten sind, ist bereits seit Längerem bekannt. Nur wurden die Hinweise bisher geduldet, bestätigt Kotschew. Nach dem Umbau der Schinkelstraße hat die Kreisverwaltung die Situation vor Ort jedoch noch einmal überprüft. Das Ergebnis: Die Einschränkungen wurden weder von der Unteren Straßenverkehrsbehörde, noch von der Stadt Neuruppin für notwendig erachtet, erklärte Marian Kotschew.

Neuruppins Baudezernent Arne Krohn hat zum Abbau im Zuge des jüngsten Bauausschusses Stellung genommen. Der betroffene Bereich wird ihm zufolge zur Tempo-30-Zone zugeschlagen. Das gilt für beide Bereiche, den an der Schinkel- und den an der Präsidentenstraße. Als die Schilder vor Jahren aufgestellt worden sind, seien sie jedoch noch zulässig gewesen, stellt die Verwaltung klar.

Die Frage ist nun, was geschieht, wenn Autofahrer angehalten werden, weil sie im noch bestehenden Tempo-10-Bereich an der Präsidentenstraße zu schnell unterwegs sind, beispielsweise mit 30 Kilometern pro Stunde. Stefan Rannefeld, Sprecher der Polizeiinspektion in Neuruppin, erklärt auf Nachfrage, dass bestehende Schilder auch gelten – in diesem Fall unabhängig von der Zulässigkeit. „Wenn die Schilder nicht abgebaut oder abgehängt werden, gelten sie“, so Polizeisprecher Rannefeld.