Klare Mehrheit für Doppelhaushalt

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Stadtverordneten haben am Donnerstag mit großer Mehrheit den Doppelhaushalt für die Jahre 2019 und 2020 beschlossen. Für die Haushaltssatzung und das Sicherungskonzept gab es jeweils 38 Ja-Stimmen. Nur Wolfgang Müller (CDU) votierte dagegen. Die AfD-Stadtverordneten Wilko Möller und Ute Spallek enthielten sich.

Der Beschluss markiere einen Wendepunkt in der Haushaltspolitik der Stadt, befand OB René Wilke (Linke): „Damit steigt Frankfurt in den Schuldenabbau ein“. Die Kassenkredite der Stadt belaufen sich auf gut 117 Millionen Euro. Zwar will das Land 50 Millionen übernehmen. Trotzdem muss die Stadt den Großteil ihrer Schulden selbst tilgen; bis 2030 soll der gesetzliche Ausgleich erreicht sein. Darauf hinzuarbeiten, gehört zu den wichtigsten Auflagen bei der Haushaltsgenehmigung.

Frankfurt plant 2019 – bei einem Haushaltsvolumen von 261 Millionen Euro – mit einem Plus von rund 1 Million Euro. Zugleich investiert die Stadt in den Abbau des Instandhaltungs- und Reparaturrückstaus an kommunalen Gebäuden, Straßen und Wegen. Und setzt Schwerpunkte bei den Themen Ordnung und Sauberkeit, Armutsbekämpfung, Familien und Bürgerbeteiligung. „Der Haushalt flankiert viele wichtige, strategische Ziele unserer Stadt“, erklärte der OB, benannte jedoch auch eine Reihe von Risiken, die sich negativ auf die Zahlen niederschlagen könnten, etwa im Bereich Personal.

„Die aktuelle Finanz- und Haushaltssituation der Stadt hat sich verbessert“, konstatierte Corinna Schubert. Die Kämmerin verwies unter anderem auf steigende Einnahmen durch höhere Umlagen und Steuern, würdigte jedoch auch den Konsolidierungswillen der Stadtverordneten in den letzten Jahren.

Die Diskussion am Donnerstag war getragen von großer Einmütigkeit. Sowohl die Verwaltung als auch die Fraktionen – mit Ausnahme der AfD – lobten die konstruktive und zielstrebige Haushaltsdebatte. Kritische Hinweise gab es trotzdem, darunter von der CDU und den Linken. Mehr dazu lesen Sie in unserer Wochenendausgabe.