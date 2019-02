Hort platzt aus allen Nähten

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Die Demografieforscher haben sich geirrt. Der angekündigte dramatische Rückgang der Kinder in der Region hat sich nicht bewahrheitet. Im Gegenteil. Die vier Kitas der Stadt sind ausgelastet und im Hort wird es ab Sommer ganz eng. Jetzt soll ein Konzept erarbeitet werden.

Von den 336 Kita-Plätzen in der Stadt sind derzeit 320 belegt, im Frühjahr auch die Rest-Plätze, erklärte Fachbereichsleiter Frank Möricke im Bildungs- und Sozialausschuss. Mit dem Neubau einer Kita durch die Johanniter auf dem Gelände des CJD in der Hinterstraße werde sich die Situation entspannen, aber eben nicht sofort, sagte er. Bürgermeister Jörg Schröder (parteilos) ergänzte, dass die Johanniter den Bauantrag gestellt haben, es aber noch Abstimmungsbedarf gibt. Liege die Baugenehmigung vor, werde es wohl noch gut ein Jahr dauern, ehe die neue Einrichtung bezogen werden kann.

Kritisch sehe es auch im Hort, dessen Träger die Stadt ist, aus, machte Frank Möricke deutlich. Im eigentlichen Hortgebäude gibt es 180 Plätze. Betreut werden derzeit 225 Kinder. Vom Schulamt gibt es eine Ausnahmegenehmigung, um 60 Kinder in Räumen der Grundschule zu betreuen. „Für das neue Schuljahr sind 240 Hortkinder angemeldet“, informierte Möricke. „Damit fehlen Räume.“ Die Situation spitze sich zudem zu, da der Grundschule durch das Schulamt die Dreizügigkeit genehmigt wurde, so Schröder. Damit soll die hohe Schülerzahl in den Klassen reduziert werden. „Das heißt aber auch, dass mehr Räume gebraucht werden.“

Er informierte, dass die Kindervereinigung bereit sei, Hortgruppen im Frizz ein Domizil zu geben. „Das kann aber nur eine Übergangslösung sein“, betonte er. Er regte an, umgehend eine Arbeitsgruppe zu bilden, die sich insgesamt mit der Raumsituation für Kita und Hort beschäftigt und Lösungen erarbeitet. Eine Alternative könnte die Umnutzung des ehemaligen Jobcenters und der anschließenden einstigen FDGB-Baracke in der Küstriner Straße sein. Der Eigentümer habe Bereitschaft signalisiert, das Areal zur Verfügung zu stellen. Es geht um eine Fläche von rund 700m2. Überlegenswert wäre auch ein weiterer Anbau am bestehenden Hortgebäude.

Falk Janke (Freiheit/Arbeit/Werte) bezweifelte, dass wirklich so viele Hortkinder ständig da seien. Man brauche konkrete Zahlen, wann wie viele Kinder wie lange betreut werden. Aus seiner Sicht handele es sich immer nur um wenige Stunden, in denen es eng ist. Zudem sollte auch künftig die Schule weiter als Hort mit genutzt werden, ehe man viel Geld investiere und man im einigen Jahren dann leer stehende Gebäude habe.

Hortleiterin Jutta Gloth erklärte, dass Kinder zu unterschiedlichen Zeiten den Hort verlassen. Ab 15 Uhr wechseln die in der Schule bereuten Kinder in das große Hortgebäude. „Doch bis 16 Uhr ist viel Betrieb“, versicherte sie. Sie verwies auf heute höhere Anforderungen bei der Qualität der Betreuung und der Raumausstattung. Sie widersprach Falk Janke zudem in dessen Auffassung, dass sehr viele Kinder aus dem Umland kämen und die Kapazitäten für die Seelower reichen würden. „Die meisten Kinder wohnen in Seelow“, betonte Jutta Gloth. Ausschussvorsitzende Sylvia Apelt (SPD) erinnerte daran, dass die Trennung von Schule und Hort keine Idee der Stadt sei, sondern vom Gesetzgeber gefordert wird. „Wir müssen also reagieren“, sagte sie. Die Abgeordneten sprachen sich für eine Arbeitsgruppe aus. Die Besetzung soll bis zum Hauptausschuss am 5. März feststehen.