18-Millionen-Haushalt verabschiedet

Joachim Eggers

Erkner (MOZ) Mit den Stimmen von SPD und CDU sowie von Lothar Kober (Linke) hat die Erkneraner Stadtverordnetenversammlung den Haushalt fürs laufende Jahr beschlossen.

Die anderen Abgeordneten der Linken enthielten sich, es gab, anders als in den Vorjahren, keine Nein-Stimme. Der Haushalt hat ein Gesamtvolumen von knapp 18 Millionen Euro. Unterm Strich soll ein Plus von einer Million Euro stehen. Der Erfolg beruht wesentlich auf erhöhten Einnahmen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen.

Kämmerer Denis Matuszak, der zum ersten Mal einen Haushalt für Erkner aufgestellt hat, hob noch einmal die aus seiner Sicht erheblichen Verbesserungen gegenüber dem Vorjahr hervor, zum Beispiel die wiedererlangte Kreditwürdigkeit. Die wird auch gleich genutzt, um eine neue Kehrmaschine für den Bauhof und ein Fahrzeug für die Feuerwehr anzuschaffen.

Die Verwaltung hat sich zum Ziel gesetzt, ihre Prozesse zu optimieren. So soll ab 2020 ein computergestütztes Auftrags- und Bestellwesen eingeführt werden, die Öffentlichkeitsarbeit, Internet-Auftritt und Intranet sollen überarbeitet werden. Für diesen Bereich sind zwei neue Stellen eingerichtet worden.

In der Aussprache warnte CDU-Fraktionschef Erik Nickel, die Stadt sei am Leistungslimit angekommen. „Wir haben kaum noch Rücklagen, und die Wirtschaft kann sich auch mal eintrüben.“ Zu den Zielen des Haushalts gehört auch, Geld anzusparen für den mittelfristig anstehenden Neubau einer zweiten Grundschule.

Michael Voges von der Linken sagte, der Haushalt entspreche im wesentlichen „dem, was wir seit Jahren gesagt haben“. Jörg Vogelsänger von der SPD hob hervor, der Haushalt habe sich „strukturell verbessert“ und sprach die gestiegenen Einnahmen aus der Gewerbesteuer und der Einkommensteuer an. Das sei Geld, „das in Erkner erwirtschaftet wurde“. Rita-Sybille Heinrich mahnte eine „Konsolidierung der Kita-Betreiberverträge“ an und regte an, die Grundschule stärker in Richtung Ganztagsbetrieb zu entwickeln und den Hort vielleicht einzuschränken.

Eine kurze Debatte gab es noch um Bußgelder. Damit könnte man die Einnahmen erhöhen, regte Rainer Wenkel (SPD) an. Vize-Bürgermeister Clemens Wolter, der seinen Chef Henryk Pilz vertrat, der im Urlaub ist, sagte, das Ordnungsamt könne mehr nicht leisten. Die Polizisten Jan Landmann (SPD) und Erik Nickel warnten davor, Bußgelder als Einnahmequelle zu betrachten.