1. FCF erwartet guten Testpartner

Eberhard Fehland

Frankfurt (MOZ) Zum 5. und letzten Fußball-Test in der Winterpause empfängt der 1. FC Frankfurt am Sonnabend um 15 Uhr den FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf. Der gastgebende Brandenburgligist ist Favorit, sollte aber den Landesklasse-Spitzenreiter nicht unterschätzen. „Sonst erleben wir eine böse Überraschung“, warnt Jan Mutschler.

Frankfurts Trainer ahnt die Qualitäten des starken Aufsteigers, der sich anschickt, einen glatten Durchmarsch von der Kreisoberliga über die Ost-Landesklasse in die Landesliga zu machen. Die Buckower, die zuletzt stark aufgerüstet haben, sind in 15 Spielen ungeschlagen (12-3-0). Sie besiegten u. a. Blau-Weiss Markendorf (5:1) und den Müllroser SV (6:0). Die Schützlinge von Dennis Schulz (43) stellen mit dem Polen Bartosz Barandowski den Torjäger: 13 Spiele, 19 Treffer, 9 Vorlagen. In den jüngsten Tests überraschten sie so manchen höherklassigen Gegner: 3:2 bei Preussen Eberswalde, 3:1 gegen Eintracht Miersdorf/Zeuthen, 3:1 beim Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf. Auch die 2:4-Niederlagen beim FSV Fürstenwalde und FC Strausberg sind respektabel.

Zu den Stützen gehören die Ex-Strausberger Stephan Carsten Ilausky, Sirko Neumann und Tobias Lindner sowie der ehemalige Fürstenwalder Jakob Zwerschke. Neu ist der Ex-Frankfurter Verteidiger Matti Stamnitz (20). „Der FC Concordia wird ein guter Partner im letzten Test“, erwartet Mutschler. Fehlen müssen Erik Huwe (krank) und Lars Wiedenhöft (Knieprobleme).

Vor dem Test auf Kunstrasen präsentiert die Mannschaft die Sticker-Klebeheft-Aktion des 1. FC Frankfurt im Rewe-Markt am Südring (ab 10 Uhr). Der Start in die Rückrunde gegen den FSV Bernau soll in einer Woche auf dem Stadionrasen erfolgen. Der zuletzt geplante Vergleich beim Oberligisten VfB Krieschow musste wegen gesperrter Plätze abgesagt werden.