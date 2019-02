Mülltonnen in Brand geraten

Anja Hamm

Borgsdorf (MOZ) Mehrere brennende Müllcontainer in einem Unterstand sind am Donnerstagabend in Borgsdorf in Brand geraten. Kurz nach 21 Uhr war der Notruf aus der Margaretenstraße in der Leitstelle in Eberswalde eingegangen. Weil sich nahe dem Brandort ein Seniorenheim befindet, wurden Kameraden der Wehren aus Borgsdorf, Hohen Neuendorf und Birkenwerder zum Einsatz angefordert. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Personen sind nach Angaben aus der Leitstelle nicht verletzt worden.