Vor dem Ultralauf noch eine Laurentia mit den Zamperern

Olaf Gardt

Trebatsch (MOZ) 65 Läuferinnen und Läufer gehen am Sonnabend bei der sechsten Auflage des Ludwig-Leichhardt-Ultra-Trails an den Start. Die Strecke führt von Trebatsch, dem Geburtsort des Australien-Forschers, zum Schwielochsee, an dessen Ufer entlang bis nach Goyatz und weiter über Mochow, Byhlen, Schmogrow und Briesen bis nach Cottbus. Dort durchqueren die Läufer den Branitzer Park, das Ziel ist nach 55 Kilometern in Haasow erreicht.

Organisatoren des Einladungslaufes sind die Ultraläufer Aldo Bergmann aus Cottbus und Volker Roßberg aus Peitz. Ihre Idee war es, in Brandenburg einen langen Lauf unter Winterbedingungen zu veranstalten. Schnee und Eis sollten in gewisser Weise die für einen Trail typischen Höhenmeter ersetzen, die es im und um den Spreewald einfach nicht gibt. Das wird aber in diesem Jahr nichts, aktuell mahnen die Veranstalter sogar, sich auf die unerwartet hohe Temperaturen einzustellen. Das bei Werten um die zehn Grad einige Teilnehmer kurze Laufhosen wählen werden, gilt als sicher.

Da die Strecke für die diesjährige Auflage um gut zwei Kilometer verlängert wurde, werden die bisherigen Streckenrekorde für die Ewigkeit gelten. Bei denMännern wird dieser von Dominik Pick (LG Nord Berlin) gehalten. Er absolvierte die52,5 Kilometer 2015 in 3:42 Stunden. Schnellste Frau war vor drei Jahren Marita Wahl (VS Blankenfelde) in 4:20. Sie hat wie sieben weitere Läuferinnen auch in diesem Jahr gemeldet.

Aus der Region starten unter anderem der Bad Saarower Carsten Rothe, Oliver Klimpel (Fürstenwalde) und Max Bisanz (Frankfurt), Stephan Marschallek (Rauen/alle drei Multisport-LOS) hofft zudem wenige Stunden vorher noch auf ein gutes Ergebnis bei der Wahl zum Sportler des Jahres, das ihn beflügeln sollte. Ein Trio vertritt auch den Schlaubetalmarathon-Verein. Mit Michael Heinze und Olaf Gardt (beide Beeskow) geht Mario Gericke (Ragow-Merz) an den Start, der am Sonnabend seinen ersten Ultra absolviert.

Der Start erfolgt um 9.30 Uhr im Zentrum von Trebatsch. Davor werden die Läufer wie in den Vorjahren mit den einheimischen Zamperern eine Laurentiatanzen, manch Starter trinkt sogar mit der Fastnachtsgesellschaft einen Schnaps ... Zielschluss in Haasow östlich von Cottbus ist um 17 Uhr.