Bernauer Dilemma geht weiter

Britta Gallrein

Bernau (MOZ) Offiziell beginnt die Rückrunde in der Fußball-Brandenburgliga erst in der kommenden Woche, doch zwei Barnimer Teams müssen an diesem Sonnabend schon ran. Der FSV Bernau empfängt zum Nachholspiel Grün-Weiß Lübben, Union Klosterfelde reist zum Oranienburger FC.

In der Hinrunde war FSV Bernaus Trainer Christian Städing wirklich nicht zu beneiden. Er verwaltete ein Dauerlazarett wie ein Tetris-Spiel: Wo eine Lücke geschlossen wurde, tat sich eine andere auf. Ein Langzeitverletzter folgte dem nächsten. Dazu gab es Ausfälle wie den von Verteidiger Nicolai Heinrich (berufsbedingt). Zur Krönung haben mit Ümit Ejder und Lenny Canalis-Wandel auch noch zwei wichtige Stammspieler in der Winterpause den Verein verlassen. Dagegen hat man mit Marinko Becke (vorher SV Lichtenberg/Oberliga) nur einen Neuzugang verpfichtet – das dürfte Städings Sorgenfalten nicht kleiner machen.

Schon beim Nachholspiel gegen Grün-Weiß Lübben wird es schwer, weiß der Coach. „Philipp Januschowski hat sich den Mittelfuß gebrochen, Milos Savkovic hat sich den Finger gebrochen. Philipp Pönisch leidet an einer Lungenentzündung, Kim Schwager an einer Stauchung der Wirbelsäule, Ceif Ben Abdallah und Tassilo Mahnke fallen ebenfalls noch aus“, zählt Christian Städing die lange Reihe der Spieler auf, die er gegen die Gäste aus Lübben nicht aufstellen kann. „Wenn es gut läuft, bekommen wir elf oder zwölf Spieler zusammen.“ Immer wieder musste er sich in der Hinrunde daher auch aus Spielern der zweiten Mannschaft, die in der Kreisoberliga spielt, bedienen.

„Jeden Punkt, den wir erzielen können, müssen wir daher auch mitnehmen. Es ist einfach eine sehr missliche Situation derzeit. Wir müssen immer wieder gucken, wo wir Löcher flicken können“, weiß Städing.

Grün-Weiss Lübben wird kein einfach Gegner am Sonnabend (Anstoß 14 Uhr) auf Rehberge. Das Gäste-Team um Trainer Thomas Schmidt braucht derzeit auch dringend Punkte, denn nur einen ist man vom Abstiegsplatz entfernt.

Ganz ohne Druck kann hingegen Union Klosterfelde beim Oranienburger FC aufspielen. Mit dem sechsten Tabellenplatz sei man mehr als zufrieden, sagt Trainer Gerd Pröger. „Das ist für uns schon fast ideal gelaufen in der Hinrunde. Jetzt haben wir ein gutes Polster zu den Abstiegsrängen.“ Von daher sei es „kein Beinbruch“, wenn man das Spiel in Oranienburg nicht gewänne.

„Ich denke, es wird ein Spiel auf Augenhöhe, bei dem jedes Team gewinnen kann“, schätzt Pröger den Gegner ein. „Oranienburg hat wohl Probleme damit, seine offensive Spielweise in Tore umzumünzen und die kommt mit tief stehenden Mannschaften nicht so gut zurecht. Aber wir werden da mutig mitspielen und sehen, was dann raus kommt.“

Fehlen wird im Union-Aufgebot urlaubsbedingt Tobias Marz. Auch der Rest der Offensiv-Abteilung ist angeschlagen. Lukas Bianchini sei nach seinem Muskelfaserriss erst langsam wieder fit, hinter dem Einsatz von Raif Yamann stehe noch ein Fragezeichen. Er hatte sich am Fuß verletzt. Mit einem Sieg könnten die Klosterfelder auf Rang drei vorrücken.