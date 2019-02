Ziel bleibt das Mittelfeld

Kerstin Bechly

Frankfurt (Oder) (Christopher Kranich) Mit dem 5. Tabellenplatz in der ersten Halbserie der Handball-Brandenburgliga zufrieden, aber verärgert über die Auftaktniederlage zur Rückrunde ist HSC-Frauentrainer Michael Schuster. Vor diesem Hintergrund geht das Team am Sonnabend gegen die HSG Teltow/Ruhlsdorf in das erste Heimspiel der zweiten Serie.

Ganz anders als ein 25:29 hatten sich die Frankfurter HSC-Handballerinnen den Rückrundenauftakt in der Brandenburgliga beim Tabellenneunten Germania Massen vorgestellt, weshalb nach der Partie deutliche Worte gefallen sind. Zu schwach und uninspiriert war die Leistung über weite Strecken, um Punkte aus der Niederlausitz zu entführen. „Wenn man 48 Minuten geführt hat und in den letzten zwölf Minuten nur ein Tor wirft, kann man nicht als Sieger vom Feld gehen. Das war eine unserer schlechtesten Saisonleistungen“, bilanziert Trainer Michael Schuster unzufrieden und gibt zugleich zu bedenken: „Bei allem Frust über die Niederlage dürfen wir aber nicht vergessen, wo wir in der letzten Brandenburgliga-Saison noch standen, nämlich abgeschlagen auf dem letzten Platz“. Co-Trainer Christopher Kranich pflichtet dem Chefcoach bei und blickt gleichzeitig nach vorne: „Wir haben über die Partie gesprochen und abgehakt. Es spricht für die Mannschaft und ihren Charakter, dass sie selbst mit der eigenen Leistung nicht zufrieden war. Sie hat dann sehr konzentriert und fokussiert beim Training gearbeitet.“

Diese Einstellung und ein paar scheinbar kleine Änderungen haben den Aufwärtstrend der HSC-Frauen in der Brandenburgliga gefördert. „Wir haben ein paar Umstellungen vorgenommen und versuchen, das Umschaltspiel besser zu gestalten. Mit den ersten Erfolgen wurde der Siegeswillen der Frauen aufgerichtet und sie glauben wieder mehr an sich“, sieht Michael Schuster Gründe für den Aufwärtstrend. Daran sei die gesamte Mannschaft beteiligt, wobei die Torhüterinnen Anita Tumaszyk und Anne Sass „eine sehr gute Entwicklung zeigen und uns manchen Punkt gerettet haben.“

Damit sich die positive Entwicklung fortsetzt, rücken Schuster und Kranich jetzt eine Aufgabe in den Vordergrund. „Wir müssen mehr Tore über Tempogegenstöße erzielen. Dies bedarf einer höheren Deckungsarbeit, wofür mehr Laufarbeit nötig ist“, so der Cheftrainer. Was heißt, auch in die Trainingseinheiten wird mehr Laufarbeit eingebaut, ohne die Arbeit am Ball zu vernachlässigen.

Auch wenn die Hinrunde mit sechs Siegen, einem Unentschieden und drei Niederlagen für den HSC gut gelaufen ist, hält Michael Schuster den Ball hinsichtlich der Ziele für das Saisonende flach. „Wir wollen uns mehr stabilisieren und nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Die Liga ist sehr ausgeglichen. Da ist ein Sieg für uns oder den Gegner sehr besetzungs- und tagesformabhängig.“ Und schiebt dann doch hinterher: „Mit einem gesicherten Mittelfeldplatz wäre ich sehr zufrieden, habe aber auch nichts dagegen, wenn es noch weiter nach vorn geht. Vier Siege sollten mindestens folgen.“

Am besten schon am Sonnabend, wenn die HSC-Frauen um 16 Uhr in der Sporthalle der Sabinusstraße auf den direkten Tabellennachbarn, die HSG RSV Teltow/Ruhlsdorf, treffen. Sie wollen zurück in die Erfolgsspur und vor den eigenen Fans mit einer besseren Leistung als zuletzt etwas wiedergutmachen. Was nicht leicht wird, denn die auswärtsstarken Gäste aus Teltow haben bisher vier ihrer fünf Partien in der Fremde gewonnen. Zuletzt schlugen sie zudem zu Hause den Aufsteiger HV Calau mit 44:19. In den drei bisherigen Begegnungen beider Teams in der Brandenburgliga verloren die HSC-Frauen allerdings dreimal deutlich. Nicht nur auf Grund dieser Tatsachen gehen die Teltowerinnen als klarer Favorit in diese Partie.

Trotz alledem wollen die HSC-Frauen ihre makellose Heimbilanz nach Möglichkeit ausbauen und den sechsten Sieg im sechsten Spiel auf heimischen Parkett feiern. Dazu benötigen sie die Unterstützung von den Rängen, ähnlich wie beim 27:21-Erfolg im Dezember gegen den damaligen Tabellenführer MTV Altlandsberg, den Michael Schuster als eines der besten Spiele bezeichnet. Und so hat auch Rückraumspielerin Elisa Winkowski einen Wunsch: „Gegen Altlandsberg haben uns unsere Fans toll gepusht und richtig nach vorne getrieben. Das war ein tolles Gefühl und das brauchen wir erneut.“