Pflasterstraße als Stück Identität

Kerstin Unger

Pinnow (MOZ) Über die Entwicklung der Gemeinden in den nächsten 20 Jahren wird derzeit im Amt Oder-Welse nachgedacht. Nach dem Amtsausschuss und den Gemeindevertretungen wird das Thema jetzt in Einwohnerversammlungen diskutiert. Den Anfang machte Pinnow.

„Vor mehr als 25 Jahren war eine der wichtigsten Fragen: Wohin soll die Entwicklung gehen? Es ist Zeit zu gucken, was sich bewährt hat und was nicht“, stellte Amtsdirektor Detlef Krause an den Anfang der Veranstaltung. Im neuen Konzept zur Dorfentwicklung geht es um die Wechselwirkung und den harmonischen Ausgleich ökologischer, wirtschaftlicher und sozialer Strukturen. Die Gemeinden sollen dabei ihre eigenen Entwicklungsziele verfolgen, aber sich auch gegenseitig vernetzen. „Es kann nicht mehr einer alles haben, zum Beispiel Schule, Kita oder Feuerwehr“, meinte Detlef Krause. Die Bürger sollen sich jedoch wohl fühlen in ihren Orten.

Stefan Bolck vom Büro für Stadt-, Dorf- und Freiraumplanung Berlin, der schon seit Jahren planerisch im Amtsbereich tätigt ist, hat mit seinen Mitarbeitern die Situation in den Gemeinden analysiert und Konzeptideen für ein Leitbild zur langfristigen Entwicklung zusammengetragen. Für Pinnow stellte er fest: Die Entwicklung kann sich sehen lassen. Der Gutshof wurde als allgemeiner Ortskern erhalten. Daran sollte man anknüpfen. In-­frastruktur und Wohnverhältnisse gelte es in einem ausgewogenen Verhältnis zu entwickeln.

Noch nicht ausreichend entwickelt sei die Wechselwirkung zwischen Angermünde, Schwedt und den Dörfern. Die flächendeckende Nahversorgung sei lückenhaft. „Angermünde als künftiges Mittelzentrum soll bestimmte Aufgaben übernehmen. Das Engagement für die kleineren Dörfer fehlt bisher“, stellt der Planer fest.

Nach dem neuen Konzept sollen Pinnow und Passow als grundfunktionelle Schwerpunkte im Amtsbereich ausgebaut werden für die Versorgung und Daseinsvorsorge für die anderen Dörfer. Das betrifft zum Beispiel Verwaltung, Schule, Jugend- und Altenbetreuung. Pinnow ist auch ein Arbeitsort, nicht nur für Einheimische. Es gibt mehr Ein- als Auspendler.

Das Hauptaugenmerk gilt weiterhin dem ortsprägenden Gutshof, der dorftypischen Gestaltung, der Landschaftsraumgestaltung und dem Wohnen. Entwicklungspotenzial böten die Schaffung eines Vermarktungszentrums, die Anbindung des Bahnhofes an den Dorfkern, die Steuerung von Seniorenwohnen, die langfristige Vorsorge für den Schulstandort und die Nutzung des nördlichen Bereiches des Gutshofes. Der Gutshof, so empfiehlt das Planungsbüro, sollte in seiner ursprünglichen Struktur weiter baulich erschlossen werden. Die Pferdeställe können für Erholungszwecke ebenso ausgebaut werden wie Fahrrad- und Reitwege. „Von Berlin bis Pinnow fährt man mit dem Zug oder dem Auto eine Stunde. Das ist Potenzial“, sagte Stefan Bolck.

Das Thema Dorfstraße interessierte mehrere Einwohner. Diese soll in den nächsten Jahren erneuert werden. Viele Pinnower wollen eine Schwarzdecke. Doch der Planer warnt: „Pflaster, das vernünftig verlegt wird, gehört zum Gutshof. Das ist Pinnow. Mit Bitumen ist es ein x-beliebiges Dorf. Die Pflasterstraße ist ein Stück Identität, die unbedingt erhalten werden sollte“, erklärte Stefan Bolck. Der Amtsdirektor stimmt ihm zu: „Die Straße war früher für ganz andere Lasten ausgelegt.“ Jetzt gäbe es eine Zufahrt zum Industrie- und Gewerbegebiet. Durch die gekappte B-2-Zufahrt fahren die großen Transporter nicht mehr durch den Ort. „Natürlich muss die Straße die Qualität haben, dass man ohne Schäden am Fahrzeug drüberfahren kann“, sagt Detlef Krause. Er verwies auch auf die Denkmalbereichssatzung, die historisches Pflaster vorsieht. Außerdem bieten wiederverwendbare Pflastersteine ein Sparpotenzial bei den Anliegergebühren.

Spannend sei die Frage, so Detlef Krause, was der Landesentwicklungsplan künftig Pinnow in Sachen Wohnungsbauflächen zubillige.

Auf die Frage, ob in Sachen Radwegebau schon etwas geplant ist, erklärte er, dass die Radweg-Querung in Richtung Angermünde unter der B 2 hindurch gescheitert sei, weil Angermünde kein Interesse hatte. Die Kreisstraße vom Bahnhof bis zur B-2-Kreuzung müsste seit vier Jahren dringend gemacht werden. Inzwischen sei schon ein grundhafter Ausbau nötig. In diesem Zuge wäre ein Radweg realisierbar.

Gefordert wurde von Einwohnern ein Parkverbot oder zumindest eine Temporeduzierung auf dem Gutshof wegen der Sicherheit der Kita-Kinder. Eine Parklösung soll auch am Schmiedecafé her oder eine Geschwindigkeitsbegrenzung. Stefan Bolck versprach, die Gedanken zur Verkehrsberuhigung, auch für die Ortsdurchfahrt, mitzunehmen und fachliche Vorschläge zu machen.

Eine Frage kam zum Seniorenwohnen in Pinnow. Das sei vorrangig in Mittelzentren angesiedelt, meinte der Amtsdirektor. „Man kann aber gucken, ob man einen Betreiber findet und das als Kommune unterstützt.“

Der ehrenamtliche Bürgermeister Walter Kotzian könnte sich mit dem Gedanken anfreunden, dass ein Investor altersgerechtes Wohnen möglich macht und die alten Pinnower im Heimatort bleiben können.