Bürgerasyl soll Abschiebungen verhindern

Marco Marschall

Eberswalde (MOZ) Im Landkreis Barnim hat sich eine Initiative gegründet, die sogenanntes Bürgerasyl bietet. Ausreisepflichtige Flüchtlinge kommen im Zuhause von Privatpersonen unter. Wie beim Kirchenasyl bereits praktiziert, soll den Behörden auf diese Weise der Zugriff auf diese Personen verwehrt und deren Abschiebung verhindert werden. Initiativen dieser Art gibt es bereits in mehreren großen Städten in ganz Deutschland, unter anderem in Berlin. In Brandenburg ist es nach Angabe der Initiatoren aus dem Barnim die erste.

Der Kreisverwaltung ist ein Bürgerasyl bislang nicht bekannt. Wie die Initiatoren gegenüber dieser Zeitung allerdings berichten, hätten Barnimer bereits einer Familie aus Tschetschenien sowie Einzelpersonen aus dem Tschad und Iran Obhut gewährt. Eine Auflistung von 55 Personen, die die Idee unterstützen und Personen aufnehmen würden, wollen die Vertreter heute auf ihrer Homepage sowie demnächst in anderen Medien veröffentlichen. Unterzeichnet hätten Handwerker, Lehrer, Ärzte, Studierende und Rentner aus verschiedenen Orten im Barnim. Sie richten sich gegen die derzeitige Asylpolitik.