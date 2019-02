Keine Angst, vorsingen muss niemand!

Gabriele Rataj

Rehfelde (MOZ) Sie haben immer ein Lied auf den Lippen, waren früher vielleicht sogar selbst in einem Chor oder Ähnlichem aktiv? Oder sind Sie der Typ, der sich nur unter der Dusche zu trällern traut? Ganz gleich, wozu man sich zählen mag – bevor die Stimme einzurosten droht oder die Lust auf ein Liedlein mit anderen ganz erlischt, sollte sich der des Gesanges mächtige Mitbürger oder die Mitbürgerin einfach am Montag mal in den Rehfelder Bürgersaal aufmachen.

Dort probt ab 19 Uhr der Rehfelder Sängerkreis (RSK), der in der Gemeinde bei unterschiedlichsten Gelegenheiten seit mehr als 30 Jahren „den Ton angibt“. Ebenso lange ist z. B. die musikalische Leiterin Christa Grenz dabei und wirkt so frisch und engagiert, dass sie gut und gern als Beispiel für die altbekannte Weisheit „Singen hält jung“ herhalten könnte. Und nicht nur sie ...

Wer die RSK-Frauen und -Männer beim Erarbeiten eines Liedes erlebt – da geht es nicht so streng und verbissen zu, das macht richtig Spaß, würden die Chormitglieder sicher sagen –, der bekommt ja vielleicht Lust, einzustimmen oder sich einzureihen. Denn es vergehen schon einige Proben, bis ein neues Lied ins Repertoire übergegangen ist.

Aber genau das möchte der Chor. Er sucht fröhliche Mitstreiter, Mitsänger, ob als Paar oder einzeln, gern auch jüngere Menschen. Und vorsingen, das betont Peter Jung vom Vorstand, vorsingen muss dort keiner. Auch Notenkenntnisse sind keineswegs zwingend. Wer das dennoch beherrscht, umso besser.

Dabei geht es nicht nur nach dem Chormotto „Singen ist das Atmen der Seele“, wenngleich das nach jeder Probe, jedem Auftritt spürbar ist. Der Verein trägt seit Jahren dem Benefizgedanken für Tschernobylkinder Rechnung, er pflanzt Buchsbäumchen am Liederweg, ist bei Arbeitseinsätzen dabei, wandert... immer am Puls des Geschehens. Also: Frisch gewagt!(rj)

öffentliche Probe, Montag, 19 Uhr, Bürgersaal Rehfelde, Elsholzstraße 4–6