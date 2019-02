Wettkampf im Jahr des Abteilungsjubiläums

Jürgen Meier

Angermünde Die Abteilung Gewichtheben der TSG Angermünde feiert 2019 ihr 50-jähriges Bestehen. Ein halbes Jahrhundert lang kämpfen bereits zahlreiche Mitglieder dieser Sportart bei vielen kleinen und großen Wettkämpfen um ungezählte Medaillen. Hierbei konnte eine Fülle an Meistertiteln auf Landes-, Bundes- und sogar auf internationaler Heberbühne gesammelt werden. In dieses Jubiläum reiht sich am Sonnabend die nunmehr 23. Auflage des Lothar-Treder-Pokalturniers ein.

Aus sieben Vereinen des Landes Brandenburg haben mehr als 50 Teilnehmer in den Gruppen Kinder A bis zur Jugend (Jahrgänge 2008 bis 2002) gemeldet. Für die gastgebende TSG Angermünde kämpfen Tino Jahnke, Collin Peters, Benedikt Drafz, Dean Richter, Sven Brüssow und Julien Tech-Kruse um beste Ergebnisse in der Einzelwertung der jeweiligen Altersbereiche. Der Wanderpokal, der alle drei Jahre neu ausgeschrieben wird und im vergangenen Jahr an den TSV Blau-Weiß Schwedt ging, wird abschließend an die punktbeste Mannschaft vergeben.