Kreis gibt Geld für Feuerwehr-Führerscheine

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Der Kreis wird in diesem Jahr zehn Lkw-Führerscheine für Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren finanzieren und dieses Engagement in den Folgejahren fortführen. Das hat der Kreistag auf Antrag der SPD beschlossen.

Noteinsätze auf der Autobahn und die teilweise länderübergreifende Brandbekämpfung nannte Mathias Papendieck als Beispiele für den nicht genügend zu würdigenden Einsatz der Mitglieder freiwilligen Feuerwehren. Rund 3000 aktive Mitglieder haben die im Kreis. Es sei nicht verständlich, dass sie für dieses Engagement noch mit eigenem Geld zahlen müssten, so der Kreistagsabgeordnete. Deshalb stelle er den Antrag, dass der Kreis im Haushalt die finanziellen Mittel für zehn Lkw-Führerscheine im Jahr einplant. Welche Wehr für welches Mitglied das Geld erhält, sollen Kreisbrandmeister und die Stabsstelle für Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz entscheiden.

Die Nachfrage werde in den kommenden Jahren dringlicher, mahnte Papendieck, da viele Einsatzkräfte, die den Lkw-Führerschein noch zu DDR-Zeiten sehr günstig erworben hätten, in nächster Zeit ausscheiden würden. Da es auch keine allgemeine Wehrpflicht mehr gebe, falle die Bundeswehr als Möglichkeit, diesen Führerschein zu erwerben, weitgehend aus. Das Engagement der Ämter und Gemeinden als eigentlichem Träger des Brandschutzes sei der Führerscheinfrage sehr unterschiedlich. Manche würden die Kosten ganz übernehmen, andere gar nichts zahlen.

Philip Zeschmann (BVB/Freie Wähler) forderte einen Verweis des Antrags in die Ausschüsse und an die Verwaltung. Er unterstellte der SPD, einer Klientelgruppe kurz vor der Kommunalwahl noch ein Geschenk machen zu wollen. Statt Geld mit der Gießkanne zu verteilen, sollte man systematisch überlegen, wie man die Wehren besser unterstützen könne.

Peter Kaufmann (FDP), der sich für den Antrag aussprach, mahnte ebenfalls weitergehende Überlegungen an. Er schlug vor, dass der Lkw-Führerschein Bestandteil der Ausbildung an der Landesfeuerwehrschule in Eisenhüttenstadt werden sollte. Zudem müssten Aufgaben anders verteilt werden. Es könne nicht Aufgabe der freiwilligen Feuerwehr sein, Ölspuren auf Straßen zu beseitigen. Da sei der Eigentümer gefordert. Und für Großeinsätze, wie sie manchmal auf der Autobahn nötig sind, sei eigentlich eine Berufsfeuerwehr notwendig, argumentierte er.

Bei den Feuerwehren findet der Beschluss viel Zustimmung. „Wir haben den Bedarf überall“, sagt Kreisbrandmeister Klaus-Peter Schulz. Bevorzugt werden sollten Wehren, die in Katastrophenschutzeinheiten mitwirken, und solche aus finanzschwachen Kommunen, meint Schulz. Er erinnert zugleich daran, dass Brandschutz Pflichtaufgabe der Städte und Gemeinden ist, und dazu gehört aus seiner Sicht auch, dass genügend Feuerwehrleute Lkw-Führerscheine haben. Ähnlich sieht es der Taucher Gemeindewehrführer Karsten Schwebe.

Der Rietz-Neuendorfer Gemeindewehrführer Frank Nagel sagt: „Das ist schon ein Batzen Geld, den der Landkreis da für die Feuerwehren in die Hand nimmt.“ Er sei gespannt, wie die Verteilung dann gerecht geregelt werde.

Friedlands Stadtbrandmeister Steffen Krüger begrüßt die Entscheidung des Kreistags. Bedarf gebe es definitiv. Allerdings bezahle die Stadt Friedland als Träger des Brandschutzes jetzt schon jährlich zwei bis drei Lkw-Führerscheine. Ähnlich ist es im Amt Scharmützelsee. Aus dem Amtshaushalt werden ebenfalls jährlich zwei Feuerwehr-Lkw-Führerscheine bezahlt. Amtswehrführer Andreas Diebert misst der Entscheidung des Kreistags deshalb keine allzu große Bedeutung bei.