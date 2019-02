Blasen heißt Gefahr

Annette Herold

Schöneiche (MOZ) Nicht nur Menschen, auch Wildschweine sind Dauergäste im Kleinen Spreewaldpark. Gerade hat sich wieder eine Bache dorthin zurückgezogen, um ihre Jungen zu bekommen. Dieses Jahr handelt es sich um ein sehr ruhiges Tier. Aber Bachen können auch ganz anders.

„Die fangen an zu blasen, wenn sie wütend sind“, berichtet Ekkehard Brühn. Und schon wenn er, einer der beiden Schöneicher Jagdpächter, das Schnaube-Geräusch imitiert, macht das Eindruck. Aggressiv – und im Zweifel auf Angriff gepolt – seien Sauen, wenn sie gerade Nachwuchs zur Welt gebracht haben. Die Jäger nennen das frischen.

Die Bache, die sich etwa Anfang Februar ins Schilf am ehemaligen Schwimmbecken im Kleinen Spreewaldpark zurückgezogen und dort sechs Jungtiere geboren hat, sei ein ruhiges Tier, hat Sven Majewski vom Ordnungsamt der Gemeinde beobachtet. Zum ersten Mal gesehen worden sei sie ohnehin erst, als die Frischlinge schon gut eine Woche auf der Welt gewesen sein müssen. Da spannten Mitarbeiter des Naturschutzaktivs ein Flatterband um die Geburtsstelle, den Kessel, um Passanten zu warnen. Sven Majewski verschaffte sich an Ort und Stelle ein Bild von der Lage und berichtet, dass die Kleinen zu dieser Zeit auch schon herumgelaufen seien, ein Zeichen, dass es sich nicht um gerade geborene Tiere handeln konnte.

Spreewaldpark-Spaziergänger ließen sich aus angemessener Entfernung die tierische Kinderstube zeigen, wie Sven Majewski berichtet. „Die Bache blieb ganz ruhig.“ Jagdpächter Brühn warnt dennoch vor Unbefangenheit. „Das sind Wildtiere“, sagt er. Niemand könne voraussagen, wie sie im nächsten Moment reagieren.

Zur Zahl der Wildschweine in Schöneiche könne er keine Aussage treffen, sagt der Jäger. Aber sie seien eben da, und der Mensch müsse sich mit ihnen arrangieren. Dabei gebe es die Ausnahmegenehmigung für das Schöneicher Ortsgebiet, sie zu schießen. Allerdings ist das den Jägern in der seit Ende Januar geltenden Schonzeit nur unter strengen Bedingungen erlaubt: wenn die Wildschweine eine Gefahr für Menschen oder andere Tiere darstellen, wenn sie krank sind oder größere landwirtschaftliche Schäden anrichten. Hinzu kommt: Der Jäger ist für die Folgen seines Schusses verantwortlich, wie Ekkehard Brühn sagt. Da überlege man sich im Ortsgebiet wegen der Möglichkeit, Menschen in Gefahr zu bringen, den Einsatz der Jagdwaffe noch genauer.

Mit den Tieren leben zu lernen, entspricht ohnehin mehr Ekkehard Brühns Naturverständnis. Was nicht heißt, dass es die Menschen ihnen allzu leicht machen sollten, wie er sagt. Er warnt etwa davor, die Gelben Säcke schon abends zur Abholung am nächsten Tag vor die Tür zu stellen. Lebensmittelbehältnisse darin lockten mit ihrem Geruch Wildschweine an. Und was den Kleinen Spreewaldpark angeht, müsse man sich grundsätzlich überlegen, ob man die Tiere dort haben wolle. Fernzuhalten seien sie nach seiner Einschätzung aber nur mit einer kompletten Umzäunung.

Ordnungsamtsmitarbeiter Majewski berichtet, dass Wildschweine oder ihre Spuren auch in anderen Schöneicher Parkanlagen wie dem Goethe- und dem Schlosspark häufig anzutreffen seien.

Gerd Sponholz, Mitarbeiter im Spreewaldpark, legt keinen weiteren Wert auf derartige Begegnungen. Er erzählt aus dem vergangenen Jahr, als sich auch eine Wildschweinrotte im Park aufhielt. „An einem Baum stand da plötzlich so einer. Da bin ich vorsichtig.“