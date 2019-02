Das Powwow liefert Wärme

Indianische Tanzkultur: Am 23. Februar können Besucher aus der ganzen Region originale Tänze der Indianer in ihrer farbenprächtigen Ausstattung erleben. In der Erlengrundhalle Altlandsberg gibt es Einblick in traditionelle und moderne Tänze, Tanzwettbewerbe finden statt und es gibt Angebote zum Mitmachen. © Foto: Petra Röder

Gabriele Rataj

Altlandsberg (MOZ) Das 30. Winter-Powwow kommt nach Altlandsberg. Das ziemlich einmalige Erlebnis, die originale Tanzkultur der Indianer Nordamerikas kennenzulernen, findet in der Erlengrundhalle statt. Eine Veranstaltung für die ganze Familie, die zugleich den Lakota in den Reservaten hilft.

Rasante Tanzwettbewerbe, bei denen sich Kinder, Frauen, Männer gegenüberstehen, Trommelgruppen, indianische Handarbeiten, außergewöhnlich farbenprächtige dekorative Kleidung, ein Zeremonienmeister – für Auge und Ohr der Besucher dürfte das 30. Winter-Powwow in der Erlengrundhalle Altlandsberg ein besonderes Ereignis sein.

Es solle Einblick geben in die Kultur dieser einst freien und später so geschundenen Urbevölkerung Nordamerikas, oft genug nur klischeehaft in Filmen dargestellt. Das geschieht in Form eines Powwow, das Wikipedia als ein „Treffen von nordamerikanischen Indianern“ bzw. eine Form von Kulturveranstaltung beschreibt, „die auf Bräuchen von Kriegerbünden der mittleren Great Plains aus dem 19. Jahrhundert gründet“. In dem Sinne können Besucher des Powwows Einblick in das Brauchtum, in die kulturelle Identität und in Wertevorstellungen dieser als bedroht eingestuften Völker nehmen.

Dabei ist das Powwow ist keine kommerzielle Veranstaltung, auch wenn für die siebenstündige Schau mit Tänzen, Wettbewerben, Präsentationen und Marktangeboten ein vergleichsweise geringer Eintritt erhoben wird. Organisiert wird die bundesweite Veranstaltung mit Teilnehmern aus ganz Europa von der Lakota-Horsemanship-Organisation, die rein auf Spenden und Sponsoring aufgebaut ist. Sie unterstützt mit den Einnahmen Projekte der Oglala-Lakota in South Dakota.

Eines hat vordergründig mit Winter zu tun, der im Süden von Dakota nicht nur lang ist und für den minus 20 Grad und Schneestürme durchaus normal sind. Er bedeutet für die meisten Familien im Pine Ridge-Reservat auch, dass sie oft vor der Frage stehen „Bezahlen wir Lebensmittel oder Heizkosten?“ (siehe auch www.lakota-indianer.de).

Für alles werde Propangas benötigt, ist im Internetauftritt nachzulesen, zum Kochen, zum Waschen, zum Heizen. Viele verfügten nämlich weder über Strom- noch Wasseranschluss, auch nicht über das dafür nötige Geld. So würden im Winter im Reservat häufig viele Menschen an Unterkühlung sterben. Hier setzt das Winter-Spendenprojekt an, dessen Einnahmen ausschließlich in Notfällen für den Kauf von Propangas oder Holz vor Ort verwendet werden.

Die Lakota Horsemanship Organisation, die das Geld jeweils auf Antrag und mit Quittung vor Ort für die jeweils bedürftige Familie bezahlt, ist von den Indianern selbst gegründet worden.Ihr Ziel ist, in der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Pferden die eigene kulturelle Identität oft genug erst einmal wiederzuerwecken, sie damit zu erhalten und zu befördern.

Petra Röder von der Berliner Gruppe der Organisation hat sich dort selbst ein Bild gemacht, war im vergangenen Jahr fünf Wochen lang in drei Reservaten in vier Bundesstaaten unterwegs und hat ein Gefühl für den Schmerz und den Stolz dieser Menschen bekommen, die am Rand der Gesellschaft und oft genug in bitterer Armut leben.

Sie hofft für den 23. Februar, dass sich viele Menschen für die Kultur der Oglala-Indianer interessieren und in die Erlengrundhalle kommen, um damit auch zu helfen. „Denn jede noch so kleine Mehreinnahme geht als Spende nach South Dakota.“