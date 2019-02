Sandra Kobelt

Schwedt Dominik Müller gehört seit Oktober zum Ensemble der Uckermärkischen Bühnen. Am Mittwochabend stellte Moderator Ireneusz Rosinski ihn in der Theaterklause vor. In der „VorstellBar“ plauderte Müller aus dem „Nähkästchen“. Sein augenfälligstes Markenzeichen: 1,97 Meter groß. Musik, Tanz und Gesang sind seit Kindheitstagen Hobbys des 26-jährigen Berliners. Als Hommage an seine Heimatstadt sang er das „Lied von der krummen Lanke“. Sein erstes Musical spielte Müller in der Grundschule. Das prägte seinen Berufswunsch fest. Die Musicaldarsteller-Ausbildung absolvierte er an der Joop-van-den-Ende-Academy in Hamburg.

In seiner Freizeit ist Müller Front-Sänger und Texter der Hamburger Band „Curado“. Er spielt Klavier und probiert es mit der Ukulele. Momentan steckt der Schauspieler mitten in den Proben für „Cindy Reller – Voll ins Ohr und mitten ins Herz!“. Ende März ist Premiere.(sko)