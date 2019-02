FC Eisenhüttenstadt fängt sich nach einem frühen 0:2

Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt (MOZ) Fußball-Brandenburgligist FC Eisenhüttenstadt hat am Mittwoch in Slubice gegen eine brasilianische Auswahl der dortigen Fußballschule 2:2 gespielt. Auf dem Kunstrasen hatte der Brandenburgligist nach einer Viertelstunde 0:2 hinten gelegen. „Die Mannschaft hat auf dem ungewohnten Untergrund Probleme gehabt, ins Spiel zu kommen. Dazu waren die Brasilianer lauffreudig und sorgten für viele Überraschungsmomente. Nach einer Viertelstunde hatten wir uns auf sie eingestellt und das Spiel kontrolliert. In der zweiten Halbzeit hatten wir sogar mehr Spielanteile“, berichtet der Eisenhüttenstädter Trainer Andreas Schmidt. Seine Spieler spielten recht kompakt und glichen durch Maciej Ossowski und Nico Fischer zum 2:2 aus. Erneut spielte der 27-jährige Winterzugang Maciej Ossowski recht auffällig, der laut Schmidt viele „ordentliche Spielzüge“ einleitete. Für einen stabilen Deckungsverbund sorgten Erik Schack und der nach einem „Pferdekuss“ wieder fitte Sven Naumann. Hoang Sa Nguyen Ngoc war sehr agil und setzte sich mit den Stürmern Carsten Hilgers und Nico Fischer gut in Szene.