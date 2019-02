Bürgerstiftung beschenkt Bibliotheken

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Die Bürgerstiftung Barnim-Uckermark hat Bücherkisten im Wert von 15 000 Euro an fünf Eberswalder Schulbibliotheken übergeben. Und zugleich für ihr neues Projekt „Bücher beflügeln die Phantasie“ geworben, für das noch ehrenamtliche Mitstreiter gesucht werden.

Was haben die Geschichten über Harry Potter und Ritter Trenk gemeinsam? Sie bieten ungemein spannenden Lesestoff, der kindgerecht aufbereitet ist, und finden sich noch aus einem weiteren wichtigen Grund auf der Auswahlliste wieder, die für die Bibliotheken der Grundschulen Finow, Schwärzesee, und Bruno-H.-Bürgel sowie der Johann-Wolfgang-von-Goethe- und der Karl-Sellheim-Schule bestimmt war, die alle am Mittwochnachmittag beschenkt worden sind. Die Autorinnen Joanne K. Rowling und Kirsten Boie würden in ihren erfolgreichen Werken mit den typischen Geschlechterklischees brechen, urteilte Andrea Grüneberg, Projektmitarbeiterin der Bürgerstiftung. Hermine Granger, die beste Freundin des berühmten Zauberlehrlings, sei weit talentierter und ehrgeiziger als er. Und Ritter Trenk sei eigentlich ein armer Leibeigner, der gegen sein Schicksal ebenso rebelliere wie seine beste Freundin – eine Prinzessin, die lieber eine Ritterin wäre. „Uns war es wichtig, dass die Bücher, die wir verteilen, möglichst vorurteilsfrei geschrieben sind“, hob Andrea Grüneberg hervor. Und zwar zum Beispiel in Bezug auf Geschlechterrollen, Hautfarbe oder Familienkonstellationen.

Die Bürgerstiftung hat die Kisten mit gut 1000 Büchern, ein paar Spielen und obendrein ein wenig Software vom dem Betrag angeschafft, der ihr am 16. September 2017 bei der Abstimmung zum Bürgerhaushalt 2018 zugesprochen worden war. Damals hatte es für die Idee, die Schulbibliotheken mit Büchern und Tablets auszustatten, 802 Stimmtaler gegeben – so viele, wie für keinen anderen Vorschlag. Im Sommer 2018 sei dann das Geld geflossen und sie habe mit der Recherche beginnen können, verriet die Projektmitarbeiterin. Schnell sei ihr klar geworden, dass für Tablets nicht überall die technischen Voraussetzungen stimmen würden. Stattdessen sei ein Computerprogramm angeschafft worden, dass die Bibliotheken in die Lage versetze, ihre Ausleihe zu digitalisieren und auf die per Hand beschriebenen Karteikarten zu verzichten. Und es gab auch einige Kamishibai-Sets.

Bei den Bibliotheken sind die Gaben der Stiftung bestens angekommen. „Wir haben ohnehin vor, unsere Lesestätte neu zu ordnen“, kündigte Uwe-Karsten Volkmann, Direktor der Goetheschule, an. Es seien ein Umzug vom Grund- in den Oberschulteil und das komplette Auffrischen des Bestandes vorgesehen. „Wir wollen auch ältere Schüler verstärkt fürs Buch begeistern und sie animieren, die technischen Geräte in ihren Händen wenigstens ab und zu fortzulegen“, sagte der Schulleiter.

In der Bürgelschule ergänzen die Schenkungen einen ohnehin stetig wachsenden Bestand, der rege genutzt werde, erklärte Tatjana Schulz, die als Honorarkraft arbeitet. „Ich führe die Kinder klassenweise an die Regale. Mehr als 200 Bücher sind regelmäßig in der Ausleihe“, hob sie hervor.

In der Grundschule Finow kümmert sich Florian Groß im Bundesfreiwilligendienst um die Bibliothek, in der vor allem Bücher aus der Reihe „Was ist was?“ und Comic-Romane wie „Gregs Tagebuch“ besonders gefragt sind. „Es ist schon noch so, dass Mädchen bevorzugt nach Pferdebüchern greifen und Jungs sich eher für Technik interessieren. Ich versuche, dies mit gezielten Lesetipps wenigstens etwas zu ändern“, sagt er.

In der Grundschule Schwärzesee haben die Lehrerinnen Elke Happe und Beatrix Häcker das Problem, dass die von ihnen betreute Bibliothek als Klassenraum benötigt werde, weil die Bildungsstätte überfüllt sei. „Wir hoffen, dass wir möglichst bald in Räumlichkeiten der benachbarten Sparkasse ausweichen können“, erklärte Elke Happe.

Die Sellheimschule, die 2015 für die beste Schulbibliothek Brandenburgs gekürt wurde, ist laut Lehrerin Anka Rahn daran interessiert, den Bestand stetig zu aktualisieren. „Bei uns sind nach wie vor die Sachbücher von Boris Pfeiffer, nach dem unsere Bibliothek ja auch benannt ist, der Renner“, verriet sie.

Für das neue Stiftungsprojekt „Bücher beflügeln die Phantasie“ werden Ehrenamtler gesucht, die mehrsprachig vorlesen können. Das hat die Vorstandsvorsitzende Marieta Böttger verkündet.

Infos im Web: buergerstiftung-barnim-uckermark.de