Waldstück soll grünes Klassenzimmer werden

Manja Wilde MOZ

Fürstenwalde Hinter der bunt besprühten Mauer beginnt die Wildnis: Der Wald zwischen dem Parkclub und den verfallenden Villen an der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße könnte bald Teil des grünen Klassenzimmers werden, das der Verein Waldkinder aufbauen möchte.

Als Basisstation soll ein sanierter Bauwagen dienen. Beete, Kletterskulpturen, Beerensträucher und Recycling-Skulpturen gehören ebenfalls zum Projekt. Während die Vereinsmitglieder einen Teil des Areals mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen bewirtschaften wollen, soll ein anderer Teil naturbelassen bleiben.

Das grüne Klassenzimmer gehört zu den Siegerprojekten des Bürgerbudgets 2017 und wird von der Stadt mit 15 000 Euro unterstützt. Eigentlich hätte es längst fertig sein müssen, denn laut Satzung sollen die Vorschläge bis spätestens zum 30. Juni des Folgejahres umgesetzt sein. Doch nach Anlaufschwierigkeiten, verworfenen Ortsvorschlägen und Fristverlängerungen, scheint nun ein passender Ort gefunden zu sein.

„Wir wollen uns das Areal Anfang März in größerer Runde ansehen“, teilte Jens Mörsel, der im Fürstenwalder Rathaus der Ansprechpartner für das Bürgerbudget ist, am Mittwochabend im Fachausschuss mit. Die Verwaltung würde das rund 2500 Quadratmeter große Grundstück zur Verfügung stellen. Es grenzt an den Parkclub. Das hat den Vorteil, dass von dort Strom zur Verfügung gestellt werden könnte. Die Vereinsmitglieder seien erfreut über den verwilderten Zustand des Wäldchens, das durch ein Loch in der Mauer zugänglich gemacht werden soll. Die Rechtsstelle und auch der Baumsachverständige der Stadt seien da zurückhaltender, sagte Mörsel.

In Verzug ist auch der Wiederaufbau des Kirchturms in Trebus, der ebenfalls zu den Siegern des Bürgerbudgets 2017 gehört. Schuld sind dort ein Findling, der ins Turmfundament integriert werden musste, und Probleme bei der Materialbeschaffung. Umgesetzt sind hingegen: Die Beleuchtung des Rad- und Fußweges am Friesenstadion, der Glockenstuhl auf dem Molkenberger Anger, die Überdachung des Außengeheges im Tierheim sowie die Eulenburg im Heimattiergarten.

Aus dem 2018er Budget ist die Brand- und Diebstahlmedeanlage des Oldtimerclubs „Die Legende“ bereits realisiert, die Kulturfabrik hat den Kinderladen renoviert und neu ausgestattet, der Feuerwehrverein stellte ein Gartenhaus im Außenbereich der Feuerwache Nord auf und das Kriegerdenkmal in Trebus befindet sich im Wiederaufbau. Die Kletterwand im Stadtpark soll in den „Aktivpark“ integriert und „zeitnah“ aufgebaut werden.