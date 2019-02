„Satama“ an der Spitze

Mathias Hausding

Potsdam (MOZ) Ein Online-Portal hat bundesweit die Nutzermeinungen zu Thermen und Saunen ausgewertet. Brandenburgs beliebtester Wellness-Tempel ist demnach das Satama Sauna-Resort am Scharmützelsee. Auch eines der bundesweit teuersten Häuser steht in der Mark.

„Ich kann nur sagen: Dieses Sauna-Resort ist ein Muss. Alles da um den Alltag für ein paar Stunden zu entfliehen.“ So bewertete ein Gast namens „Rohnston Rose“ die Satama-Sauna vor einem Monat auf „Google“ und vergab fünf von fünf möglichen Sternen. Unter dem Strich steht bei insgesamt gut 600 Bewertungen eine Punktezahl von 4,5. Das bedeutet in dem am Donnerstag von dem Portal „Testberichte.de“ veröffentlichten Ranking bundesweit Platz 22 und in der Mark den Sieg vor der Kristall-Therme in Bad Wilsnack und der Spreewaldtherme in Burg.

Victoria Haak vom Satama-Marketing freut sich über den ersten Platz. „Die Bewertungen durch Kunden spielen für uns eine große Rolle. Wir leben von Weiterempfehlungen“, sagt sie. Kritisch merkten manche Besucher bei „Google“ an, dass es in ihren Augen mehr Aufgüsse geben könnte und es zuweilen recht voll sei.

Auch diese Bewertungen schaue man sich genau an und nutze sie teilweise zur Orientierung, betont Victoria Haak. Aber oft entzünde sich Kritik aus einer besonderen Situation heraus. „Mitten in den Ferien ist es natürlich auch mal etwas voller.“ Zielvorgaben für das bundesweite Ranking gebe es bei Satama nicht. „Aber natürlich geben wir uns viel Mühe und wollen gute Bewertungen.“

Unter 500 Häusern bundesweit hat „MainSaunaLand“ nahe Würzburg mit einer Note von 4,7 am besten abgeschnitten. Kleiner Haken: In die Bewertung flossen lediglich 124 Stimmen ein. Anders bei der Nummer zwei, dem „Vabali“ in Berlin, das mit 2722 Bewertungen auf eine Note von 4,6 kommt. Bundesweites Schlusslicht ist die Bernsteintherme auf Usedom (Note 2,7). Vielen Gästen ist es dort zu kalt, außerdem stimme das Preis-Leistungs-Verhältnis nicht.

Die Fontane-Therme in Neuruppin wird von „Testberichte.de“ als eine der teuersten Deutschlands herausgehoben. „Ja, 65 Euro für eine Tageskarte am Wochenende sind relativ viel“, räumt Direktorin Martina Jeschke ein. „Aber bei dem Ranking werden Äpfel mit Birnen verglichen.“ Im Gegensatz zu anderen Häusern garantiere die Fontane-Therme ihren Gästen, dass es nie zu voll ist, sie stets ihre Ruhe haben und eine Wohlfühlatmosphäre vorfinden.