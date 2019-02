Eberswalde kampfentschlossen

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Ob nur Außenstelle oder vollwertiges Schulamt, auf alle Fälle Eberswalde. Für Bürgermeister Friedhelm Boginski (FDP) kann es zur Barnimer Kreisstadt keine Alternative geben. Erst recht nicht in Angermünde. Der Eberswalder Rathauschef ist ob des Hickhacks um das Staatliche Schulamt „stinksauer“. Zumal er meist aus der Zeitung ob der Entwicklungen und Wendungen erfahre.

Eberswalde werde um den Standort kämpfen, kündigt er an. Gemeinsam mit dem Landkreis. Boginski, einst selbst Schulleiter, ist überzeugt, die sachlichen Argumente auf seiner Seite zu haben. Mit der „Zahl der Schulen, der Zahl der Lehrer und den größten Erfahrungen“. Gleichzeitig versichert er: „Die passenden Räume, das passende Objekt finden wir.“ Kaum eine Kommune in Brandenburg habe infolge all der Reformen der Landesregierung so geblutet wie Eberswalde, erinnert das Stadtoberhaupt auch an Forst- und Polizeireform.

Wie Eberswaldes Sozialdezernent Jan König am Mittwochabend den Fachausschuss informierte, hatten der Bürgermeister und er jüngst einen Termin in Potsdam mit Bildungsministerin Britta Ernst, um vor allem Fragen rund ums Staatliche Schulamt sowie der Kommunikation zwischen Schulträger und Schulamt/Ministerium zu erörtern. Aber: „Wer nicht kam, war die Ministerin.“ Symptomatisch für die aktuellen Ereignisse und Vorgänge. Es sei ein neuer Termin vereinbart worden – für März mit dem Staatssekretär.

Zuvor werden die Eberswalder allerdings versuchen die Chance, sprich die sogenannte Kreisbereisung der Ministerin zu nutzen, um doch noch mit ihr persönlich ins Gespräch zu kommen. Die Barnim-Visite von Britta Ernst ist für den 20. Februar avisiert. Ernst soll, so heißt es, die Grundschule Schwärzesee sowie die Kita Spielhaus besuchen.

Nicht nur Politik und Verwaltung, sondern auch die regionale Wirtschaft, die Betriebe machen sich offensichtlich stark für eine Außenstelle des Schulamtes in Eberswalde. Diese Woche hat sich der Barnimer Unternehmerverband (UVB) zu Wort gemeldet. In der Presseerklärung heißt es, eine Außenstelle in Eberswalde würde die wirtschaftliche Entwicklung der Region positiv beeinflussen. Für Eberswalde als Regionaler Wachstumskern und prosperierende Stadt in zweiter Reihe würde „mit der Rückkehr des Schulamtes endlich eine Wunde geheilt, die seit 2014 schmerzt“, sagt der Verbandsvorsitzende Peter Mauel.

Der damalige Abzug habe nämlich genau die auch von den Unternehmern befürchteten negativen Folgen gebracht. „Da unsere Firmenchefs selbst Eltern sind und Eltern beschäftigen, kennen wir die Sorgen in der Bildungslandschaft“, so Mauel weiter. Das gehe von Unterrichtsausfall, Lehrermangel, befristeten Verträgen bis zu wenig attraktiven Angeboten für neue Pädagogen. „Auch wenn wir für das Sachgebiet nicht zuständig sind, kann es uns einfach nicht egal sein, was hier geschieht.“ Es ginge um nicht weniger als den beruflichen Nachwuchs in einem industriellen Zentrum. „Es geht um die Zukunftssicherung der Unternehmen.“ Deshalb müsse das Schulamt wieder einen regionalen Bezug erhalten „und gehört nirgendwo anders hin als in die Barnimer Kreisstadt zurück“, bezieht Mauel für den Verband, der 120 Firmen im Landkreis vertritt, klar Position.