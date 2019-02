Görke schaut, was sein Geld wert ist

Nancy Waldmann

Frankfurt Finanz- und Liegenschaftsminister Christian Görke machte sich am Donnerstag ein Bild von den fünf Millionen Euro schweren Bauarbeiten am Olympiastützpunkt, von denen das Land fast vier Millionen bezuschusst.

Görke besichtigte die im Umbruch befindliche Turnhalle Nord/Süd des Sportzentrums, die auf dem Stand der 60er Jahre war, er testete den Hybridrasen aus Kunst- und Naturgras, der bald eingesät werden soll. Er schüttelte den Klempnern in der entkernten Kleinkaliberhalle die Hand und plauderte mit Radlern an der Bande der nagelneuen Radsportholzbahn. Soweit, so gut. Görke gab zu verstehen, dass ihn Sportstättensanierungen glücklich machen, und zwar nicht nur im Hochleistungssport, sondern auch im Amateurbereich. Gelungene Fördermaßnahmen habe es einige in Frankfurt gegeben, wie die Flutlichtanlage für die Red Cocks im letzten Jahr oder die Großinvestitionen beim Tennisclub Frankfurt und beim 1. FC Frankfurt.

Doch noch ist nicht alles schick. Da wäre der alte Schulhof der Sportschule zu renovieren, ließen Olympiastützpunktleiter Wilfried Lausch und Schulleiter Jens Herrmann anklingen. 660 000 Euro wären noch nötig. „Wir werden einen Weg finden“, lautet die Antwort des Ministers. Konkreter wurde Görke nicht. Oberbürgermeister René Wilke, der mit Kämmerin Corinna Schubert und Sportdezernentin Milena Manns das Empfangskomitee verstärkte, wies den Finanzminister auf das Sport-Highlight des Jahres in der Stadt hin: die Junioren-Bahnrad-Weltmeisterschaft (U19) in der Oderlandhalle vom 14. bis 18. August. Mehr als 400 Sportler nehmen teil, mit Trainern und Betreuern werden insgesamt 1000 Gäste in der Stadt erwartet. „Entscheidend dafür, dass wir uns gegen andere Standorte durchgesetzt haben, war die Verkürzung der Bahn auf die wettkampftauglichen 250 Meter“, sagte Wilfried Lausch. Das Rennen „Frankfurter Kreisel“ war gewissermaßen die Feuerprobe. Der Minister will zur WM vorbeischauen.