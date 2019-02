Bürgermeister wird Vereinschef

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Jürgen Polzehl will künftig nicht nur als Bürgermeister der Nationalparkstadt den Nationalpark fördern. Er ist jetzt auch Vorsitzender des Fördervereins für das Naturschutzprojekt. Sein Ziel sei es, mit der Förderung des Nationalparks Stadt und Region noch bekannter zu machen.

Es gehe um das Knüpfen eines Netzwerks von Unterstützern und Partnern, sagt das Stadtoberhaupt, dafür wolle er sich gern noch ein paar Jahre als „Brückenvorsitzender“ einsetzen.

Als er kurz vor seinem Urlaub zum Jahreswechsel zur Mitgliederversammlung kam, wusste er allerdings selbst noch nicht, dass er die Sitzung als Vorsitzender verlässt. Nach der holprigen Vereinsgründung 2015 und dem spektakulären Austritt seines ersten Vorsitzenden, Andreas Hungeling, ist Polzehl der dritte Chef des Fördervereins in vier Jahren. Seine Vorgängerin Jana Chmieleski, Wissenschaftlerin an der Hochschule in Eberswalde, bat wegen anderer Aufgaben um ihre Ablösung im Vorstand.

Der neue Förderverein, der sich mit Unterstützung des Landkreises, der Städte Angermünde, Gartz und Schwedt, großer Wirtschaftsbetriebe wie PCK und Leipa sowie ehrenamtlicher Naturschützer erklärtermaßen als Gegenpart zum Verein der Freunde des Nationalparks gebildet hatte, will mit neuer Führung nun auch neu durchstarten.

Vereinschef Polzehl kündigte ein neues Projekt „Nationalpark-Diplom“ für Kinder an. Hinter der Aktion stehe das Ziel, dass jedes Kind in der Region mindestens einmal in seiner Kindergartenzeit und einmal während der Schule den Nationalpark besucht, seine Schönheit erlebt und erfährt. Außerdem wolle sich der Verein um Pavillons mit Informationen für Besucher in Angermünde, Gartz, Schwedt und Stolpe bemühen. Ein weiteres Projekt sei ein Nationalpark-Bus, der mit Strom angetrieben wird, umweltschonend unterwegs ist und seinen Fahrgästen Informationen zum Nationalpark bietet.

Für seine neuen Zielstellungen hat sich der Vorstand mit Dirk Sasson, Geschäftsführer der Stadtwerke und Technischen Werke, verstärkt. Sasson ist erklärter Fan des Nationalparks. Die Stadtwerke stellen dem Förderverein für seine Projekte im Nationalpark ein E-Mobil zur Verfügung und unterstützen die Arbeit personell.

Neue Geschäftsführerin des Vereins ist Julia Kuwald, die zuvor in der Nationalparkverwaltung einen Bundesfreiwilligendienst absolviert hatte. Sie ist jetzt Mitarbeiterin der Stadtwerke für Umweltbildung und Zusammenarbeit mit dem Nationalpark und führt zusammen mit Torsten Jahnke von der Stadtsparkasse Schwedt ehrenamtlich die Geschäfte des Vereins.

Nachdem bereits der Tourismusverein des Nationalparks mit dem Stadtmarketingverein von Schwedt zu einem schlagkräftigen Verein fusionierte, ist auch der Förderverein offensichtlich dabei, Kräfte zu bündeln, um den Nationalpark weiter zu entwickeln. „Die Region hat mit dem Nationalpark einen wahren Schatz vor der Haustür“, sagt Dirk Sasson, „aber alles redet nur von der Lausitz und dem Kohleausstieg. Wir müssen die Generation der Kinder für Nachhaltigkeit und umweltbewusstes Handel gewinnen. Das geht am besten, wenn sie es selbst erleben. Aber genau da, bei den Besucherzahlen, hat der Nationalpark noch Luft nach oben.“