Nahles hat geliefert

Berlin (MOZ) Was wollen sich einige Sozialdemokraten eigentlich noch erlauben? Da entwirft Parteichefin Andrea Nahles ein Konzept für die Gesetzgebung in Zeiten der Digitalisierung und stellt es öffentlich vor. Sie erläutert Fallstricke, nennt Beispiele aus aller Welt und stellt sich hinterher der Diskussion. Im Hinausgehen aber pampt ein Basis-Genosse, die sollte ihr Konzept doch erst einmal durchdenken. So jedenfalls gehe das nicht, doziert er rechthaberisch. Und so ist das öfter bei den Genossen. Viele wissen gar nicht, was sie an ihrer Chefin haben.

Andrea Nahles mag bei öffentlichen Auftritten impulsiv sein, die Parteierneuerung hat sie jedoch planvoll vorangetrieben. Seit einem knappen Jahr arbeitet Nahles an der Neuaufstellung der SPD. Sie hat in dieser Zeit Debatten – teils auch abseits der Öffentlichkeit – gestartet und laufen lassen, Ideen aufgenommen, entwickelt und ausgewertet. Seit dem Jahreswechsel setzen die Sozialdemokraten einen Impuls nach dem anderen. Ein Höhepunkt war jetzt die Veröffentlichung des Konzeptes für einen Sozialstaat 2025. Damit hat die Partei zum ersten Mal seit eineinhalb Jahrzehnten die Chance, Hartz IV abzustreifen.

Nahles’ erstes Jahr war sicherlich nicht frei von Fehlern. Aber sozialpolitisch hat sie geliefert. Das ist bemerkenswert, denn die SPD lag noch vor kurzer Zeit nicht nur in Umfragen, sondern auch programmatisch in Trümmern. In einigen Fragen ist sie notgedrungen noch etwas vage, vor allem bei Klima- und Umweltpolitik klafft eine erschreckendes Loch. In anderen Bereichen ist sie dafür schon sehr konkret. Klar, dem Wirtschaftsflügel der Union ist das alles zu sozialistisch und der Linkspartei zu zaghaft. Doch selbst die schärfsten Kritiker können nachlesen, wohin es mit der SPD gehen soll.

Das sollten auch die Nahles-Vorgänger langsam anerkennen. Denn wenn Gerhard Schröder und Sigmar Gabriel immer und immer wieder mit Ratschlägen um die Ecke kommen, dann nützt das weder der SPD noch ihnen selbst. Die SPD sieht aus wie ein zerstrittener Haufen, und die Ex-Chefs gewinnen weder an Reputation noch an Einfluss. Es glaubt sowieso keiner, dass Gabriel noch einen wichtigen Posten bekommt, solange Nahles etwas zu sagen hat. Mit ihren Demütigungen erreichen Schröder und Gabriel eigentlich nur eins: dass sich die Reihen um die Chefin schließen.