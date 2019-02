Barnim stellt Bedingung ans Land

Sabine Rakitin

Bernau/Eberswalde (MOZ) Sollte Brandenburg die von Anliegern zu zahlenden Straßenausbaubeiträge abschaffen, steht die Landesregierung in der Pflicht, für eine vollständige Kompensation zu sorgen. Das betonen Barnims hauptamtliche Bürgermeister und Amtsdirektoren in einer Erklärung.

Die Verwaltungschefs hatten sich am Mittwoch in der Kreisarbeitsgemeinschaft Barnim des Städte- und Gemeindebundes Brandenburg getroffen. „Wir erwarten ein nachvollziehbares Konzept des Landes zur Finanzierung des Straßenbaus“, stellte Jörg Matthes, Amtsdirektor von Britz-Chorin-Oderberg und im Ehrenamt Vorsitzender der Kreisarbeitsgemeinschaft, klar.

In den Barnimer Kommunen seien bislang jeweils im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten erfolgreich Straßen ausgebaut worden – entsprechend der Regeln des Kommunalabgabengesetzes für das Land Brandenburg. Das sehe vor, die Anlieger angemessen zu beteiligen. Sollten die Straßenausbaubeiträge wegfallen, wäre deren Ersatz durch das Land erforderlich. „Der in Rede stehende Gesamtkompensationsbetrag von 25 Millionen Euro für das Land Brandenburg würde zum größten Teil bereits durch den Straßenbau im Barnim verzehrt und reicht nicht ansatzweise aus, alle notwendigen Maßnahmen im Land aktiv anzugehen“, hebt Jörg Matthes in einer Presseerklärung hervor.

Auf die Schwierigkeiten, die auf die Kommunen in Brandenburg zukommen könnten, wenn die Straßenausbaubeiträge abgeschafft werden, hatte zuvor bereits Jens Graf hingewiesen. Er führt die Geschäfte des Städte- und Gemeindebundes Brandenburg, in dem landesweit vier kreisfreie Städte, 147 amtsfreie Städte und Gemeinden, 17 amtsangehörige Städte und Gemeinden sowie 51 Ämter organisiert sind, die zusammen 98 Prozent der Einwohner repräsentieren. Es dürfe nicht zum Stillstand beim weiteren Ausbau der Straßeninfrastrukur kommen, hatte Jens Graf angemahnt. Vielmehr sei eine Investitionsoffensive auch in die Straßeninfrastruktur erforderlich.

„Die Straßenausbeiträge sind bei uns im Haushalt fest eingeplant, und wir können auf sie – ohne eine vollständige Kompensation – nicht verzichten. Wir haben allein in diesem Jahr 700 000 Euro dafür im Haushalt eingestellt“, unterstreicht die Wandlitzer Bürgermeisterin Jana Radant die Forderung der Hauptverwaltungsbeamten aus dem Barnim. In erster Linie wünsche sie sich aber, sollte es in Brandenburg zur Abschaffung der Straßenausbaubeiträge kommen, Klarheit für die Bürger“. „Die laufende Gesetzesinitiative zielt auf die Ausbaubeiträge und nicht auf die Erschließungskosten für die Neuerrichtung einer Straße. Und hier fallen die weitaus größeren Beträge an“, erläutert sie.

In den Kommunen des Barnims werden schon jetzt unterschiedliche Linien in Bezug auf den Straßenausbau gefahren. Zum einen unterscheiden sich die prozentualen Anteile an den Kosten, die die Anlieger als Beiträge beim Straßenausbau zu zahlen haben. Zum anderen haben Städte wie Biesenthal und Bernau die sogenannte erweiterte Straßenunterhaltung eingeführt. Bei dieser werden Straßen nicht grundhaft ausgebaut, sondern mit einer Asphaltdecke überzogen. Die Kosten dafür tragen allein die Kommunen, die Anlieger werden nicht belastet.

„Nicht mal so etwas könnten wir uns leisten“, sagt Werneuchens Bürgermeister Burkhard Horn. Er verweist darauf, dass die Stadt und deren Ortsteile immer noch über geschätzte 15 Kilometer Sandpisten verfügen. Doch Horn ist prinzipiell gegen eine solch verbrämte Form von Straßenausbau, wie sie beispielsweise in Bernau praktiziert wird, „nur um die Leute ruhig zu stellen“, sagt er. Keinen Cent gebe es aus der Werneuchener Stadtkasse für so etwas. „Für mich ist das Verschwendung von Steuergeldern und grenzt fast schon an eine Veruntreuung öffentlicher Gelder“, sagt der Rathaus-Chef klipp und klar. „Diese Straßen halten nur zehn Jahre. Wenn wir bauen, halten sie 30 Jahre“, erklärt er

Lediglich eines kann sich Werneuchens Stadtoberhaupt vorstellen: dass Anwohner sich zusammentun und eine solche Asphaltdecke selbst bezahlen, „so wie es die Bürgerinitiative in Stienitzaue anstrebt“. Irgendwann müsse aber auch diese Straße grundhaft ausgebaut werden, macht er deutlich.