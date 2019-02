Nächster Halt: Frankfurt

Christopher Braemer

Frankfurt (MOZ) Frankfurt. An der Oder werben sie alle um Zuzügler: die Stadt, das Arbeitsamt und die Universität. Sie locken mit Hilfe bei der Arbeitssuche, mit „100 Gründen für Frankfurt“ und teilweise sogar mit Geld. Die 24-jährige Studentin Friederike Blauth hat dafür eigene Motive.

Morgens auf dem Ferdinandsberg gibt es nur eine Richtung: bergab. Täglich strömt eine bunte Masse mit Coffee-to-go-Bechern, Uni-Umhängetaschen und Aktenkoffern vom Hauptbahnhof in die Innenstadt – im Eiltempo. Das Geräusch der Rollkoffer auf dem Asphalt stört die Brandenburger Ruhe.

Auch Friederike Blauth pendelte jahrelang von ihrer Berliner Wohnung in den Hörsaal an die Oder. Seit sie begann, Kulturwissenschaften an der Europa-Universität zu studieren, saß die junge Frau – grüne Augen, 1,85 Meter groß, lange Beine – vor und nach der Vorlesung im RE 1. Genau drei Jahre später hat sich die 24-jährige Berlinerin für Frankfurt entschieden. Nach einem Auslandsjahr in Chile zog sie vor zwei Jahren an die Oder, wo sie in der schönen Lindenstraße wohnt.Den morgendlichen Rollkoffer-Sound zum Schweigen zu bringen und junge Menschen wie Friederike Blauth an die Oder zu locken, das haben sich schon so einige auf die Fahne geschrieben. Mit „Zieh nach Frankfurt!“ wirbt der Allgemeine Studierendenausschuss (Asta) und wird dabei kreativ. Gelockt wird unter anderem mit günstigen Mieten, Kulturangeboten in der Stadt und längerem Schlaf.

Sehr direkt formuliert es das Arbeitsamt mit dem Slogan „Pendeln klaut Zeit und Energie“. Die Aktion mit den beiden Kammern will berufstätigen Pendlern Jobs in Wohnortnähe vermitteln. Manch ein Vermieter verspricht ein ganzes Semester Kaltmiete geschenkt. Die Stadt selbst verspricht Studenten im Falle einer Ummeldung 200 Euro Begrüßungsgeld. Bis Monatsende sucht sie „100 gute Gründe für Frankfurt“.

Friederike Blauth hatte ihre eigenen Gründe, an die Oder zu ziehen. „Ich wollte mit internationalen Studenten zusammenleben.“ Davon gibt es viele im für seine wilden Partys bekannten Studentenwohnheim in der August-Bebel-Straße. Dort lebte die Zugezogene bis vor einigen Monaten, auch wenn sie es im Master etwas ruhiger angehen ließ als in Santiago. Ihre Freunde kommen aus Peru, Tansania, Österreich, Indien, Kolumbien und der Ukraine. „Frankfurt ist klein, aber international“, weiß Blauth.

Mittlerweile ist die 24-Jährige angekommen an der Oder. Sie wohnt in der malerischen Lindenstraße und lernt Polnisch. „Einem Freund wurden seine mangelnden Sprachkenntnisse beim Friseur zum Verhängnis“, witzelt Blaut, die das nicht riskieren will. In Frankfurt kennt man sich. Hier läuft sie neben dem ein oder anderen Bekannten auch mal Oberbürgermeister René Wilke auf seinem Fahrrad über den Weg.

„Es gibt viel Leben der Stadt. Obwohl man abends nach der Bar oder WG-Party oft allein auf der Straße ist. Nach Berlin und Santiago habe ich mich damit am Anfang schwergetan“, sagt sie in der zur Mittagszeit bevölkerten Mensa. „Mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt.“ Blauth schaut aus dem Fenster Richtung Ziegenwerder, ihrem Lieblingsort. Dann erzählt sie von Abenden in der WG- und Havanna-Bar, von internationalen Abenden im Fforst, von Partys im Studentenkeller Stuck am Anger. Blauth genießt das Leben in der Stadt. Ab und an entdeckt sie sogar etwas Neues – so zum Beispiel erst neulich einen Secondhandladen in Słubice.

Neben ihrem Studium engagiert sie sich beim Unithea-Festival und im Theater des Lachens. Beim Flyer verteilen kam sie auch mit Frankfurtern in Kontakt. „Dass war für mich eine angenehme Erfahrung, weil man zum Großteil nur auf Studenten und Auswärtige trifft.“ Nebenbei jobbt sie im Kleist-Museum. „Ich hatte Glück, da es in der Stadt an Jobs für Studenten mangelt“, sagt Blauth. Einige Kommilitonen fahren deswegen sogar nach Berlin.

„Damals dachte ich, das Pendeln war voll okay“, erinnert sich Blauth. Dann wurde ihr klar: „Ich habe mich aufgeregt, wenn der Dozent überzieht, habe immer auf die Zeit geschaut. Nach der Vorlesung bin ich mit meinen Kommilitonen den Ferdinandsberg hochgerannt – das war der anstrengendste Teil.“ Jetzt sei alles viel entspannter.

Ob Frankfurt für sie nur eine „Station“ bleibt, ist unklar. Auch wenn sie nun seltener am Bahnhof weilt. Sie schließt aber nichts aus. Morgens, wenn sie die Pendler vom Ferdinandsberg sieht, ist sie froh, dass sie den Stress nicht hat. Sie kommen und gehen alle zur selben Zeit, was eine Freundschaft erschwert, bedauert Blauth. Aber wenn sie ihre Kommilitonen aus Berlin heute fragen, ob sie vor der Prüfung bei ihr übernachten dürfen, dann zögert sie nicht lang. Sie erinnert sich nur zu gut an die Angst davor, die Prüfung zu verpassen.