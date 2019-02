MOZ

Zeschdorf (MOZ) In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch gelangten Einbrecher in ein Vereinsheim in der Hauptstraße. Dort nahmen sie einen Fernseher und eine PlayStation nebst Zubehör, bevor sie unerkannt verschwinden konnten. Die Täter hinterlassen einen Sachschaden von rund 700 Euro. Kriminalisten der Inspektion Märkisch-Oderland ermitteln jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall.