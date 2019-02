Tresorräuber in Greiffenberg

Hier steht er noch: Der Moortresor am neuen Moorlehrpfad in Greiffenberg verbirgt viel Wissen. © Foto: Benjamin Herold

Daniela Windolff

Greiffenberg (MOZ) Der neue Moorlehrpfad im Sernitztal ist noch nicht einmal eröffnet und wurde schon mutwillig beschädigt. Unbekannte haben an einer Infostation des Lehrpfades einen sogenannten Moortresor gewaltsam abgebrochen, der nun verschwunden ist.

In wenigen Wochen soll der Moorlehrpfad in Greiffenberg endlich eröffnet werden. Noch ehe es allerdings überhaupt soweit ist, trieben hier schon Randalierer ihr Unwesen und zerstörten einen Teil.

Der Moorpfad gehört zum großen EU-Life-Projekt „Schreiadler“, das die Wiedervernässung und Rekultivierung der Sernitzniederung zum Schwerpunkt hat. Das etwa 800 Hektar große Projektgebiet Sernitzmoor östlich und westlich von Greiffenberg ist eines der größten und wertvollsten Quellmoore in Brandenburg und ganz Deutschland. Durch intensive Landwirtschaft und Melioration wurde es jedoch über Jahrzehnte trockengelegt und seiner wichtigen Funktion als Wasserspeicher und Naturbiotop beraubt. Die soll ihm nun wieder zurückgegeben werden.

Der Lehrpfad soll das Moor für Anwohner und Touristen erlebbar machen und anschaulich über seine Entstehung, Bedeutung und Nutzungsgeschichte berichten. Entwickelt wurde der Lehrpfad gemeinsam mit Studenten der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde und von einer Spezialbaufirma aus Thüringen im vergangenen Jahr weitgehend fertiggestellt.

Der Holzbohlenweg schlängelt sich weit in das Moor hinein, bietet hautnah imposante Einblicke in seine besondere Tier- und Pflanzenwelt und bietet an insgesamt fünf Stationen spielerische Informations- und Mitmachaktionen. Eine davon ist dieser Moortresor. „Das ist ein großer Würfel, der auf einem Holzpfosten montiert wurde und Rätselfragen zum Thema Moor abbildet. Bei richtiger Einstellung der Antwort öffnet sich die Tür und der Besucher bekommt die Auflösung“, erklärt EU-Life-Projektleiter Benjamin Herold. Doch wo bis vor wenigen Tagen dieser Moortresor stand, ist nur noch ein trauriger Holzstumpf zu sehen. Er wurde mit Gewalt umgebrochen und ist verschwunden, vermutlich gestohlen. Vielleicht war es auch nur purer Vandalismus.

Vor wenigen Tagen wurde Benjamin Herold darüber von einer Anwohnerin informiert – er schaute sich das Desaster sofort vor Ort an und informierte die Polizei. Das Entsetzen über diese Tat ist bei den Projektverantwortlichen, aber auch bei vielen Greiffenbergern, die sich auf das neue touristische Kleinod freuten, sehr groß. „Mehrere Anwohner haben uns berichtet, wie schade sie das finden. Der Moorpfad wurde von Neugierigen sehr positiv aufgenommen. Der Schaden ist also nicht nur uns, sondern vor allem den Anwohnern vor Ort entstanden“, sagt Benjamin Herold traurig.

Ein Ersatz des Tresors werde derzeit geprüft, ist aber sehr teuer. Der Schaden beträgt rund 1000 Euro. „Bis zur Eröffnung des Pfades wird ein Neubau nicht möglich sein, es sei denn, der Täter bringt den Tresor wieder zurück.“ Neben Einsicht und Reue des oder der Täter hoffen die Projektverantwortlichen außerdem auf Hinweise aus der Bevölkerung. Vielleicht hat jemand etwas beobachtet oder der Tresor ist irgendwo aufgetaucht.

Unterdessen schreiten auch die Baumaßnahmen in der Sernitzniederung weiter voran. Dem Sernitzflüsschen wird wieder mehr Platz verschafft, um ihm seine natürliche Funktion zur Regulierung des Wasserhaushaltes des Moorgebietes zurückzugeben. Im Frühjahr werden auch wieder Wasserbüffel die Flächen beweiden.

Anfang März wird das Projektteam auch wieder eine öffentliche Baustellenexkursion anbieten, um den Anwohnern und auswärtigen Interessierten zu erklären, was gerade hier passiert und warum.