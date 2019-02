Barnim konkurrenzfähig

Schwieriges und aufwendiges Unterfangen: der Ausbau der Schillerstraße in der Eberswalder Altstadt. 2017 war der Auftrag für das Projekt für knapp 700 000 Euro vergeben worden. Die Arbeiten dauern witterungsbedingt sowie wegen komplizierter hydrologischer Verhältnisse an. © Foto: tb

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Eberswalde. Aufträge mit einem Volumen von knapp zehn Millionen Euro hat die Stadt Eberswalde 2017 vergeben. Dies geht aus dem soeben veröffentlichten Vergabebericht hervor. 4,5 Millionen Euro davon blieben als Zuschläge an hiesige Firmen in der Region.

239 Zuschläge haben die Stadt Eberswalde und die Stadtverordneten im Jahr 2017 erteilt. An jedem Arbeitstag der Verwaltung wurde also praktisch ein Auftrag ausgelöst. In Summe waren dies 9,97 Millionen Euro. Etwas weniger als im Vorjahr. Dies geht aus dem Vergabebericht hervor, den das Rathaus soeben vorgelegt hat. Es ist bereits der achte Report, der – so ist im Vorwort zu lesen – Interessierten Einblick in die Vergabepraxis der Kommunen geben und für Transparenz sorgen soll.

Mit dem Bericht bescheinigt die Verwaltung Unternehmen aus Eberswalde und Umgebung faktisch die Konkurrenzfähigkeit. Denn: Mehr als die Hälfte aller Aufträge (130) gingen an Firmen aus der Region. Bezogen auf das Auftragsvolumen zogen Unternehmen aus Eberswalde und anderen Gemeinden des Landkreises Aufträge im Wert von gut 4,5 Millionen Euro an Land, was einem Anteil am Gesamtvolumen von etwa 45 Prozent entspricht.

Zu den 239 Vergaben gehörten 49 Aufträge für Bauleistungen (Rohbau, Elektro oder Dachdecker etwa), 158 Aufträge für „Lieferungen und Leistungen“ (beispielsweise Lieferung Büromaterial, Straßenreinigung/Winterdienst oder Betriebsarztleistungen) sowie 32 Aufträge für sogenannte freiberufliche Leistungen (vor allem Planungsleistungen). Die Bauwirtschaft profitierte also erneut stark: mit besagten 49 Vergabeentscheidungen bei einem Volumen von gut fünf Millionen Euro. In 33 Fällen konnten sich Betriebe aus Eberswalde und dem übrigen Barnim durchsetzen. Mit Aufträgen von 2,1 Millionen Euro.

Von besonderem Interesse sind naturgemäß Investitionen in den Bereichen Tiefbau und Bildung. In den Straßenunterhalt und -ausbau flossen 2017 insgesamt gut drei Millionen Euro. Zu größeren Projekten gehörten unter anderem die Sanierung der Schillerstraße (Baubeginn) und der Ausbau der Fritz-Weineck-Straße in Finow. In den Bildungssektor flossen knapp 1,2 Millionen Euro. Gerade dort waren regionale Firmen mit einem Anteil am Auftragsvolumen von etwa zwei Drittel sehr erfolgreich. Zu Projekten auf diesem Gebiet zählten etwa Arbeiten im neuen Zentralhort „Coole Füchse“ an der Eisenbahnstraße 100 sowie Brandschutzmaßnahmen an der Grundschule Finow.

Aufschlussreich auch der Vergleich zu den Vorjahren. Demnach schwankte das städtische Auftragsvolumen zwischen knapp acht und etwa 13 Millionen Euro. Der Spitzenwert wurde 2015 notiert, als Eberswalde die Lieferung von Strom und Gas für städtische Liegenschaften ausgeschrieben und vergeben hatte (mit einem Volumen von insgesamt 3,7 Millionen Euro). Für 2019 hat allein das Bauamt Investitionen im Umfang von 17 Millionen Euro angekündigt.

Ob die 239 Vergabeentscheidungen, die die Rathausmitarbeiter und die Stadtverordneten getroffen haben, etwaigen rechtlichen Überprüfungen standgehalten haben, ob es Klagen oder Beschwerden von unterlegenen Mitbewerbern gab, dazu finden sich im Report keine Aussagen. Aus dem Rathaus heißt es aber auf Nachfrage: keine Beanstandungen, keine Rügen.