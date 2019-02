Eine Kinderbuch-Lesung im Bus

Kai-Uwe Krakau

Panketal Konzerte, Lesungen und Ausstellungen – der Kulturverein „Kunstbrücke Panketal“ hat für dieses Jahr wieder ein umfangreiches Programm zusammengestellt. Ein Höhepunkt wird die Beteiligung an den Kulturtagen im Mai sein.

Bevor Niels Templin am Donnerstag die einzelnen Veranstaltungen vorstellte, warf der Vereinsvorsitzende noch einen kurzen Blick ins Jahr 2018 zurück. „Das Weihnachtsoratorium war unser bisher größtes Projekt und einfach wunderbar“, so der Musiker. Aber auch die beiden Familienkonzerte „Karneval der Tiere“ seien beim Publikum sehr gut angekommen. Auf den erfolgreichen „Tag des Vorlesens“ wolle man zudem weiter aufbauen, so Templin.

In das neue Kulturjahr startet der 2014 gegründete Verein mit einem Benefiz-Konzert (30. März, 17 Uhr, St. Annen-Kirche Zepernick). Es findet bereits zum fünften Mal zugunsten der Bürgerstiftung statt. Auf dem Programm stehen diesmal Werke von Antonio Vivaldi, Grazyna Bacewicz, Max Reger, Jaques Auber und Niels Templin. „Antonio Vivaldi hat für ein Waisenhaus in Venedig komponiert. Mit den Konzerten konnten Spenden gesammelt werden“, sagte der Vereinsvorsitzende und schlug damit den Bogen zur Bürgerstiftung. Ein besseres Programm könne man sich daher kaum vorstellen. Musizieren werden Schüler aus Panketal, Eberswalde und Berlin. Auch der singende Pfarrer Wolf A. Fröhling ist dabei und intoniert Lieder von Georg Kreisler. Die Klavierbegleitung übernimmt Marina Miller.

Zum Rathausfest am 13. April wird Thilo Reffert, ein in Panketal lebender Autor, sein neues Kinderbuch „Linie 912“ vorstellen – bezeichnenderweise in einem Bus. „Ich bin auch schon ganz gespannt, wie das wird“, so Templin.

Zu den „Panketaler Kulturtagen“ wird es fünf Veranstaltungen geben, die der „Kunstbrücke“-Verein organisiert und durchführt. Es gibt eine Lesung mit Alexander Bandilla, der im Fontane-Jahr natürlich aus den Werken des Schriftstellers liest (4. Mai, 19.30 Uhr, Gemeindesaal St. Annen). Kreative Kinder aus dem Hort Zepernick und der Wilhelm-Conrad-Röntgen-Gesamtschule bestreiten eine Ausstellung im Rathaus Panketal (Eröffnung 7. Mai, 17 Uhr). Im Forum der Grundschule Zepernick ist ferner ein Familienkonzert mit einer Aufführung von „Hänsel und Gretel“ geplant (11. Mai, 15 Uhr). Dafür wolle man auch die Ballettschule „La Sylphide“ aus Bernau gewinnen, so Templin. Ein Akkordeon-Konzert mit „Musico Aldente“, der „Balg Band Barnim“ sowie der Sängerin Ulrike Hanitzsch wird es am 12. Mai ab 17 Uhr in der Mensa des Schulzentrums Zepernick geben. Diverse Musikstücke aus der Hand von Friedrich II. und seiner Familie erklingen am 17. Mai ab 19.30 Uhr im Forum der Grundschule. Ein Sommerkonzert, ein Musikabend mit Pfarrer Wolf A. Fröhling, der „Tag des Vorlesens“, das Adventssingen sowie ein klassisches Weihnachtskonzert runden das diesjährige Programm des Vereins ab.

Vereinsvorsitzender Templin kündigte zudem an, die musikalische Früherziehung von Kindern weiter auszubauen. Sie findet bisher in Zusammenarbeit mit dem Verein „Neue Musikschule Bernau“ im Familientreff „Hand in Hand“ an der Wernigeroder Straße statt. „Das zweijährige Angebot für Mädchen und Jungen ab drei Jahre ist eine gute Voraussetzung, um später einmal ein Instrument zu erlernen“, betonte der Musiker. Zukünftig werde man möglicherweise auch Räume in der Zepernicker Gesamtschule nutzen können.