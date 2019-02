Straßenausbau vorerst vom Tisch

Anwohnerprotest in Seelow

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Der für 2019 geplante Ausbau der Kleinen Mühlenstraße und des Friedhofsweges sind vom Tisch. Die Mitglieder des Bauausschusses haben einstimmig empfohlen, dass die Verwaltung bis zur Stadtverordnetenversammlung am 19. März eine Vorlage erarbeitet, mit der das Investitionsvorhaben zurück gezogen wird.

Hintergrund bildet der geschlossene Bürgerprotest der Anwohner. Noch nie hatte es im Fachausschuss so viele Besucher gegeben wie an diesem Mittwochabend. Ausschussvorsitzender Klaus Richter (Linke) reagierte umgehend und zog die Thematik in der Tagesordnung nach Zustimmung der Gremiumsmitglieder vor. Den Unterlagen der Abgeordneten und sachkundigen Einwohner lag ein Protestschreiben der Anwohner vor. Darin erklären diese, dass sie keinen Ausbau ihrer Straßen, die beide als Sackgasse enden, wünschen. „Es besteht kein Interesse und keine Notwendigkeit“, heißt es. „Unsere Straßen werden ausschließlich von uns als Anwohner genutzt. Sie genügen unseren Anforderungen.“

Hintergrund bildet auch die Volksinitiative des Landes, die das Ende der Ausbaubeiträge fordert. So lange die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen höchst umstritten ist, sollte die Stadt ihren Entschluss aussetzen, fordern die Anwohner. Klaus Richter erklärte, dass man großes Verständnis für das Anliegen der Bürger habe. Den Vorwurf, dass man lediglich durch die Presse davon erfahren habe, wies er jedoch zurück. Das Thema sei wiederholt im Bauausschuss, der immer öffentlich tagt, beraten worden. Er stimmte jedoch der Kritik eines Bürgers bezüglich einer vorzeitigen Unterrichtung der Betroffenen zu. „Ehe das überhaupt geplant wurde, hätten wir informiert werden müssen“, sagte ein Anwohner. In einer Versammlung wäre dann bereits deutlich geworden, was die Hauseigentümer von einem Ausbau halten. „Der Vorgang sollte für uns als Abgeordnete und die Verwaltung eine Lehre sein“, sagte Richter.

Wolfgang Heinze (Linke) stimmte dem zu. Die Sorge der Bürger, möglicherweise als Letzte für Kosten des Straßenausbaus zur Kasse gebeten zu werden, sei nachvollziehbar. Er erinnerte daran, dass es zum Zeitpunkt der Vorplanung noch eine ganz andere politische Situation gab. Von Abschaffung der Ausbaubeiträge sei da noch keine Rede gewesen.

Jörg Menz (WG Heimat, Kultur, Sport) schloss sich dem an. Er verwies auf den geplanten Kanalausbau durch den Wasser- und Abwasserzweckverband. Noch haben einige Häuser dort Sammelgruben. Kommt der Straßenausbau nicht, wird der WAZ auch nicht bauen. Dies wäre zu teurer. Die Verwaltung sollte mit dem WAZ eine minimierte Lösung prüfen, so Menz.