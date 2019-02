Am Bedarf vorbei

Berlin (MOZ) Ein Signal sollte es sein – für die Fähigkeit der Europäer, strategisch sinnvolle Entscheidungen zu treffen, moderne Jobs zu schaffen, technologisch nicht nur hinterherzulaufen und die US-Vorherrschaft bei den ganz großen Jets zu knacken. Ein Signal ist das größte Passagierflugzeug der Welt auch geworden – dafür, wie ein Prestigeprojekt einen Konzern ramponieren kann. Dabei geht es Airbus gut: Die Auftragsbücher sind gefüllt, die Produktion ist ausgelastet. Das Geld wird im „Brot-und-Butter-Geschäft“ mit Mittelstreckenflugzeugen verdient.

Der Super-Airbus ist dabei an mehreren Problemen gescheitert: Der Konzern, vor 50 Jahren als politisch motivierte deutsch-französische Allianz an den Start gegangen, wollte unbedingt die Konkurrenzlosigkeit des Jumbo-Jets von Boeing brechen. Und dabei noch größer sein. Ein Symbol also, für das man einen überhöhten Bedarf herbeiprognostizierte. Dazu kam, dass der A380 ökonomisch und ökologisch ins Hintertreffen geriet. Und schließlich gab es auch noch Produktionsprobleme, die zeigten: Derart ambitionierte Flugzeuge stoßen an die Grenze des Machbaren. Wahre Größe findet sich auch im Flugzeugbau eher in der Mitte. Das kann eine heilsame Lektion sein. Nicht nur für Airbus.