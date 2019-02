Ein ganzer Karton voll Spendengelder

Nadja Voigt

Wriezen (MOZ) 945 Euro und 37 Cent: Das ist die Summe, die beim Weihnachtsbasar der Evangelischen Johanniter-Schulen Wriezen zusammengekommen ist. Ein ganzer Karton voller Geld, der nun dem Entwicklungswerk der evangelischen Kirchen „Brot für die Welt“ zugute kommt. Und wohin die Gelder aus dem Wriezener Basar fließen, erklärten Christiane Albrecht und Mareike Bethge vom Bundesverband den Schülern am Donnerstag in der Aula. Das Hilfswerk engagiert sich für Frauen, Kinder und Jugendliche in Osteuropa, Asien und Lateinamerika und betreut weltweit 1 500 Projekte.

Hilfe zur Selbsthilfe ist das Motto: Geld für Saatgut, Geld für Nutztiere. „Eure Spende sorgt dafür, das eine Familie zwei Jahre lang leben kann“, rechnete Christiane Albrecht den Grundschülern vor. Zum Beispiel der Familie von Bhan, einem Flüchtlingskind aus dem Südsudan. Anhand seiner Geschichte konnten die Wriezener Kinder nachverfolgen, wie ihr Geld helfen kann.

Denn der zwölfjährige Junge kann zur Schule gehen und hilft seinen Eltern bei Ackerbau und Viehzucht. „So können sie ein vergleichsweise gutes Leben führen“, erklärt Christiane Albrecht den Kindern. Weitere Themengebiete, für die „Brot für die Welt“ sich engagiert, sind Wasser, Gesundheit und Hygiene, Menschenrechte und Frieden.

„Als die Grundschüler wenige Tage vor den Weihnachtsferien einen Adventsmarkt durchführten, wollten sie den Erlös nicht für sich selbst, sondern für einen guten Zweck verwenden. So entstand die Idee, das Geld für die Aktion ,Brot für die Welt´ zu spenden. In den Wochen und Tagen zuvor wurde in der Grundschule gebastelt, gebacken und in den Elternhäusern gesammelt. Dank der Unterstützung vieler Mitwirkender kam ein reichhaltiges und abwechslungsreiches Angebot zustande“, blickt Martin Jenssen, stellvertretender Schulleiter zurück. „Wir sind stolz, dass wir eine Summe von knapp tausend Euro zusammenbekommen haben und freuen uns sehr, das wir sie nun heute persönlich überreichen konnten.“