Trotz leerer Kassen viel erreicht

Will Schwerpunktaufgaben noch erledigen: Bürgermeister Werner Finger (72) zählt dazu den Neubau des Feuerwehrdepots in Manschnow, den Grabenbau und die Breitbanderschließung in allen drei Dörfern. © Foto: Ulf Grieger/MOZ

Ulf Grieger

Manschnow (MOZ) Bei den Kommunalwahlen am 26. Mai werden die Gemeindevertretungen, ehrenamtlichen Bürgermeister und Ortsbeiräte sowie der Kreistag neu gewählt. Die MOZ hat Mandatsträger um eine Bilanz gebeten. Heute: Küstriner Vorlands Bürgermeister Werner Finger (72).

Als Werner Finger vor fünf Jahren die Nachfolge von Bernd Korb als ehrenamtlicher Bürgermeister antrat, hatte er bereits acht Jahre Erfahrungen als Ortsvorsteher des mit damals 1168 Einwohnern größten der drei Dörfer von Küstriner Vorland gesammelt. Die Aufgabenstellung war seinerzeit klar. Oberste Priorität hatte der Erhalt des Schulstandortes. Die Konkurrenz zwischen Golzow und Manschnow, nicht zuletzt befeuert durch die düsteren Landesprognosen und die Schließungsabsichten des Schulamtes, hatten ihn seierzeit persönlich stark betroffen, erklärt er heute. Schließlich war der im Hochwasserjahr 1947 Geborene auch ein Kind von Golzow. Er musste dort, am Schlossberg, miterleben, wie sein Vater in Gefängnishaft abgeholt wurde, weil er auf Ulbricht geschimpft hatte. Dreieinhalb Jahre saß der Vater im Zuchthaus, erzählt der gelernte Schmied, der später in verantwortlichen Funktionen beim ACZ und im Armaturenwerk gearbeitet hatte, wie nebenbei. Nicht weniger eng ist die Verbindung zur Manschnower Schule, in die seine Kinder und Enkel gegangen sind. Gemeinsam mit den Gemeindevertretern bemühte sich der Bürgermeister, die Sanierung des Schulhauses fortzusetzen. Natürlich mit Fördermitteln, ohne die in der chronisch klammen Kommune gar nichts geht. Heute steht die Grundschule Küstriner Vorland ebenso wie die Golzower stabil dar und die zum Teil bis in die Familien reichenden Rivalitäten sind zur Ruhe gekommen – dies auch dank der relativ stabilen Bevölkerungsentwicklung.

Die beiden anderen Schwerpunkte, die sich Finger 2014 gesetzt hatte, sind auf den Weg gebracht: der Neubau des Feuerwehrgerätehauses und der Grabenbau in Manschnow. 2014, als das Binnenhochwasser noch deutlicher vor Augen stand, hofften alle auf einen schnelleren Grabenbau. Nun ist der Baustart absehbar. In Gorgast-Unterdorf stehen die Arbeiten sogar schon vor den Abschluss. „Vor allem, um das noch zu vollenden, werde ich am 26. Mai noch einmal kandidieren“, sagt Werner Finger. Er hofft auf die Unterstützung derjenigen, die es auch in den schwierigen Jahren des Haushaltssicherungskonzeptes vermocht haben, die Entwicklung in Küstrin-Kietz, Manschnow und Gorgast voranzubringen. Dabei nennt er neben den Gemeindevertretern und Ortsvorstehern auch die Unternehmen, die Amtsverwaltung, die Vereine sowie die Feuerwehren.

Zu den Höhepunkten seiner Amtszeit als Bürgermeister zählt Finger die 20-Jahr-Feier der Gemeinde im Fort Gorgast. Die Präsentationen der Vereine und der Dörfer sei sehr gelungen gewesen. Finger erinnert an die großen und kleinen Baustellen der vergangenen Jahren wie die Sanierung der Ortsdurchfahrt der B112 in Manschnow. Als wichtigste Projekte in diesem Jahr nennt er die Dachsanierung der Schulsporthalle und die Flurneuordnung in Manschnow, Küstrin-Kietz und Gorgast. Im Zuge des Verfahrens werden Straßen wie die Bayernstraße in Küstrin-Kietz und die Paddebrücke erneuert. In Gorgast unterstützt die Gemeinde den Sportverein bei der Sanierung des Sportlerheims. Und nicht zuletzt beginnt die Breitbanderschließung in der Gemeinde. In der Deutschlandsiedlung ist sie bereits gestartet.