Die Sicherheitslage der Welt – ein unübersichtliches Puzzle

Stefan Kegel

Berlin/München (MOZ) Ein zerfallenes Puzzle und ein Mammutwort mit 48 Buchstaben – damit geht in diesem Jahr die Münchner Sicherheitskonferenz an den Start.

Ob es tatsächlich die „größte und wichtigste“ Sicherheitskonferenz aller Zeiten werden wird, wie Organisator Wolfgang Ischinger wähnt, ist unklar. Von den großen Spielern wird keiner dabei sein, um sich die Kritik der restlichen Welt anzuhören. Russlands Präsident Wladimir Putin nicht, sein US-Kollege Donald Trump nicht, und auch nicht Chinas Staatschef Xi Jinping. Dennoch: Deren Schatten werden die Debatte von heute bis zum Sonntag bestimmen.

Die Welt ist unübersichtlich geworden, seit es nicht mehr das einfache Ost-West-Schema gibt, in das sich jahrzehntelang die meisten Konflikte auf der Welt eingruppieren ließen. Regionale Mächte wie Saudi-Arabien, Iran oder die Türkei stoßen in Lücken vor, die mit dem langsamen Rückzug der USA als Weltpolizist entstehen. Als eine „neue Ära des Grenzen-Testens“ haben die Sicherheitsexperten der International Crisis Group die gegenwärtige Zeit daher genannt. „Immer mehr Führer versuchen ihren Einfluss zu stärken, indem sie sich in äußere Konflikte einmischen“, heißt es dort.

Der Sicherheitsreport der Konferenz listet die zehn wichtigsten Krisenherde der Welt auf: Vom Krieg im Jemen über Afghanistan und den Handelsstreit zwischen den USA und China bis zur Ukraine und Venezuela sind bekannte genauso wie eher vergessene Unruheherde dabei, etwa Nigeria, Südsudan oder Kamerun.

„Wer hebt die Puzzleteile wieder auf?“, fragt der Report angesichts der zerfaserten internationalen Lage. Deutsche Politiker scheinen entschlossen, darauf eine klare Antwort zu geben: Europa. Es kommt nicht von ungefähr, dass Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) die Konferenz gemeinsam mit ihrem britischen Kollegen Gavin Williamson eröffnen wird. „Die Münchner Sicherheitskonferenz bietet die Chance, dass wir als Europäer zeigen, dass wir gemeinsam bereit sind, mehr Verantwortung zu übernehmen“, unterstreicht der Vizechef der Unionsfraktion im Bundestag, Johann Wadephul (CDU).

Zu diesem Zweck plädiert er für deutlich mehr Geld zugunsten der Bundeswehr. Niemand in der Nato lasse es Deutschland durchgehen, dass es das Zwei-Prozent-Ziel des Bündnisses vernachlässige, das bis zum Jahr 2024 genau diesen Anteil am Staatshaushalt für Verteidigung vorsieht. Deutschland müsse ambitionierter sein. Zudem fordert er eine Aufweichung der Rüstungsexportrichtlinien der Bundesregierung. Gerade bei Projekten mit europäischen Partnern dürfe die Bundesrepublik kein Vetorecht beanspruchen wie bisher. „Deutschland kann nicht per se den Anspruch erheben, moralischer zu sein als andere.“

Auch eine Stationierung von Mittelstreckenwaffen in Europa als Antwort auf die Kündigung des INF-Mittelstreckenwaffenvertrags durch die USA und Russland hält Wadephul für denkbar, allerdings ohne atomare Sprengköpfe. Aus der SPD kommt Widerspruch. Deren außenpolitischer Sprecher Nils Schmid warnt vor dem „Risiko einer neuen Aufrüstungsspirale“.

Protest gegen eine Mittelaufstockung für die Bundeswehr kommt von der Friedensorganisation IPPNW. Die Bundesregierung solle auf die schrittweise Erhöhung des Verteidigungsetats um 17 auf 60 Milliarden Euro bis zum Jahr 2024 verzichten. Das Geld müsse woanders hin fließen. „Die zaghaften Ansätze von ziviler Konfliktbearbeitung müssen ausgebaut und gestärkt werden“, erklärt Vizechefin Susanne Grabenhorst. Diese Richtung hat auch das Auswärtige Amt von Heiko Maas (SPD) für Deutschlands zweijährige Mitgliedschaft im UN-Sicherheitsrat ausgegeben.

Stefan Liebich, außenpolitischer Sprecher der Linken, befürchtet allerdings, dass die Teilnehmer der Sicherheitskonferenz ihre Standpunkte „immer mehr an das eigene Publikum daheim“ richten werden. „Initiativen zur Deeskalation und Abrüstung wären dringend nötig, wie der Ausstieg der USA aus dem INF-Vertrag und die schwierige Situation um das Iran-Nuklearabkommen beweisen.“ Erst am Donnerstag verlangte US-Vizepräsident Mike Pence, dass nach den USA auch die Europäer aus dem Vertrag aussteigen. In München wird er auf Bundeskanzlerin Angela Merkel treffen, die entschlossen ist, das Abkommen zu verteidigen – und Konflikte gemeinsam zu lösen statt im Alleingang. Multilateralismus nennen das die Diplomaten.

Die angedeutete neue Bereitschaft der EU, sich stärker international zu engagieren, hat vor allem mit der Rolle der Gemeinschaft in der künftigen Welt zu tun. Eigene Interessen in Konflikten durchzusetzen, gelingt bisher nur selten. So wird die Entwicklung Syriens vor allem zwischen Russland, dem Iran, Saudi-Arabien und den USA ausgehandelt. Europa sitzt am Katzentisch. Der SPD-Politiker Schmid fordert daher: „Europa muss auf der Grundlage eigener Werte und Interessen sein internationales Umfeld mitgestalten können.“ Das gelte für die Ukraine oder Afrika genauso wie für den Nahen Osten.

Um künftig mitmischen zu können, müsse Europa außenpolitisch handlungsfähiger werden, hat der britische Politologe Timothy Garton Ash analysiert. Er prägte jenes 48-buchstabige Wort, das vor der Sicherheitskonferenz die Runde machte: „Weltpolitikfähigkeitsverlustvermeidungsstrategie“.