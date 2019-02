Absage aus Wünsdorf kassiert

Nadja Voigt

Prötzel (MOZ) Dem Anliegen, ein Wohnhaus in der Strausberger Straße in Prötzel unter Denkmalschutz zu stellen, hat die Obere Denkmalbehörde eine Absage erteilt. Wie es in der schriftlichen Begründung heißt, komme es als Einzeldenkmal nicht in Frage, da der Vorbau und die Toreinfahrt eine erhebliche Beeinträchtigung des historischen Erscheinungsbildes darstellen würden.

Diese Begründung löste in der jüngsten Gemeindevertretersitzung Verwunderung aus. „Das heißt, ich muss mein Haus rechtzeitig verschandeln, damit es nicht unter Denkmalschutz gestellt wird?“, fragte Gemeindevertreterin Heidi Leppin aus Sternebeck. Auch Prötzels Olaf Kaupat (CDU) fand die Begründung nicht nachvollziehbar und erinnerte daran, dass das Küsterhaus viel schlimmer verbaut war, wie er sagte.

Das betreffende Haus, eine frühere Bäckerei, ist Teil eines Denkmals mit Gebietscharakter: „Historische Dorfanlage mit Herrenhaus, Park und Wirtschaftshof“. Weiterhin gibt es im Dorf mehrere Einzeldenkmale. Um zu einem Einzeldenkmal erklärt zu werden, würden jedoch die Kriterien nicht ausreichen, heißt es in einem Schreiben aus dem Brandenburgischen Denkmalamt für Landespflege.

Es bezieht sich auf einen Antrag von 27 Unterzeichnern aus der Prötzeler Bürgerschaft aus dem November 2018. Sie beantragten, das Haus als Einzeldenkmal aufzunehmen. „Unser Anliegen ist darin begründet, dass sich das Gebäude harmonisch in dem Bereich ehemaliges Rentnerhaus, Kirche mit Pfarrhaus und Bäckerei eingliedert. Außerdem wäre es eine Schande, den vollständig erhaltenen Backofen nicht weiterhin zu erhalten.“ Wie es in dem Schreiben weiter hieß, wäre die Rekonstruktion und die Wiederherstellung der Funktionalität für die Gemeinde eine absolute Bereicherung.