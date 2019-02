Rosmarin-Weiden gestutzt

Cornelia Link-Adam

Neuhardenberg (MOZ) Direkt hinter der Schinkel-Kirche wurde in dieser Woche nicht nur mit schwerer Technik ein neuer Löschwasserbrunnen für die Feuerwehr im Auftrag des Amtes gebohrt, sondern in unmittelbarer Nähe auch gärtnerisch rege Hand angelegt.

Am Rondell hinter der Kirche, auf dem sogenannten gräflichen Friedhof, wo zahlreiche Nachfahren des einstigen Staatskanzlers Karl August von Hardenberg ihre letzte Ruhestätte haben, waren vier Gärtner des Schlosses Neuhardenberg mit dem Stutzen von Gehölzen beschäftigt. „Wir schneiden hier die Rosmarin-Weiden runter“, erzählt Reno Lempfuhl, einer von ihnen. Da man zwischen den Grabplatten mit schwerem Gerät nicht vorankommt, setzten die Gärtner stattdessen auf Handarbeit – und kämpften sich auf ihren Knien mit Scheren voran durch die Büsche. Die hüfthohen Sträucher wurden bis kurz über den Boden gestutzt, dazwischen auch gleich bergeweise darin festhängender Müll und Laub hervorgeholt. Immer wieder schleppte dabei auch Mitarbeiter André Gebhardt lange Weiden-Pietschen auf mehrere großen Haufen. „Das letzte Mal haben die die Weiden vor zwei Jahren gestutzt“, erinnert sich Lehmpfuhl. Die Arbeit sei regelmäßig durchzuführen, um die Büsche in Form zu bringen. Etliches an Totholz wurde im Zuge dessen auch gleich entfernt, damit die Pflanzen im Frühjahr wieder kräftig austreiben können. Die Haufen an abgeschnittenen Weiden werden demnächst abgeholt, geschreddert und als Humus im Schlosspark wieder auf die Beete verteilt.