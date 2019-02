Schwarze Zahlen in greifbarer Nähe

Nadja Voigt

Prötzel (MOZ) Als letzte Gemeinde des Amtes Barnim-Oderbruch könnte es Prötzel doch noch gelingen, seinen Haushalt auszugleichen. Wie der Bürgermeister auf der Gemeindevertretersitzung am Dienstag mitteilte gab es nun eine Entwicklung, die die Gemeinde diesem Ziel ein ganzes Stück näher gebracht habe: „Die vom Wasser- und Bodenverband Stöbber-Erpe im Jahr 2013 geleisteten Zahlungen an uns, müssen wir nicht an das Land zurückführen“, sagte Rudolf Schlothauer. „Es wäre schön, wenn wir es schaffen, unseren Haushalt auszugleichen“, mahnte er die Gemeindevertreter vor der nächsten Sitzung und vor allzu großen Würfen in der Haushaltsdebatte. Denn das zu erwartende Defizit werde nicht mehr so groß sein. Und damit vergrößere sich die Möglichkeit, in die schwarzen Zahlen zu gelangen. Seit Jahren ist Prötzel im Haushaltssicherungskonzept.