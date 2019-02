Naturgewalten schwappen in Zuschauerraum

Nadja Voigt

Zollbrücke (MOZ) Passend zum Fontane-Jahr wird das Stück „Gier. Unterm Birnbaum“ nach der Kriminalnovelle von Theodor Fontane die Saison am 15. März im Theater am Rand in Zollbrücke eröffnen. Und auch im Monat darauf wird ein Stück von Regisseur Christian Schmidt wieder aufgeführt: „Der Schimmelreiter“. Darin erzählt er den packenden Kampf des Deichgrafen Hauke Haien um Land und Leben. Und die Naturgewalten schwappen bis in den Zuschauerraum.

In den Frühling geht es dann mit Lesungen und Liederabenden, der Saatgutbörse (24. März), bei der Saatgut geteilt und Erfahrungen ausgetauscht werden können. Und auch die Ökofilmtour macht wieder Station in Zollbrücke. Erstmalig wird es am 29. März eine Lesung mit Schauspielerin Corinna Harfouch geben.

Zum beliebten Ostertrommeln lädt in diesem Jahr der weltbekannte Perkussionist Hermann Naehring. Zudem gibt es ein Kindertheaterstück und die erste Premiere der Saison: „Love Letters“ mit Thomas Rühmann. Aber auch Repertoirestücke wie „Ein ganzes Leben“ nach Robert Seethaler (5. und 6. April) und „Die Entdeckung der Langsamkeit“ nach Sten Nadolny (7. April) stehen auf dem Spielplan. Erstmalig lädt das Theater am Rand, das im vergangenen Jahr 20. Geburtstag feierte, am 28. April zum Tag der offenen Tür. (nv)

Karten gibt es im Internet unter www.theateramrand.de