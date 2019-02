Solokonzert als Abendmusik

BRAWO

Brandenburg Schon mit drei Jahren begann Akiko Dehnert ihre Ausbildung am Klavier und bekam privaten Klavierunterricht. Sie besuchte das Musikgymnasium in Kyoto und absolvierte ihr Musikstudium an der „Kyoto City University of Arts“, wo sie im Jahr 1998 mit einem Bachelor abschloss. Im gleichen Jahr kam sie nach Deutschland, um an der Hochschule für Musik Detmold sowie an der Musikhochschule „Carl Maria von Weber“ in Dresden ihr Klavierspiel zu vervollkommnen. Während der Studienzeit besuchte sie zahlreiche Meisterkurse, nahm erfolgreich an internationalen Wettbewerben teil und erlangte den 2. Preis beim 1. Internationalen Klavierwettbewerb der 5. Havelländischen Musikfestspiele. Im Rahmen der „Brandenburger Abendmusiken in der Domaula“ spielt Akiko Dehnert am 24. Februar, 17 Uhr, am restaurierten Bechstein-Flügel Werke von W. A. Mozart, M. Ravel, J. Brahms und F. Chopin. Eintritt frei, Spenden herzlich erbeten.